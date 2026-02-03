Irán anuncia que negociará con Estados Unidos tras las amenazas de Trump

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció este martes que ha dado instrucciones para que su país comience negociaciones con Estados Unidos, algo que se produce bajo las amenazas de una intervención militar de Washington.

“He dado instrucciones a mi ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre que exista un entorno adecuado —uno libre de amenazas y expectativas irrazonables—, busque negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia e interés propio”, dijo el mandatario en la red social X. “Estas negociaciones se llevarán a cabo dentro del marco de nuestros intereses nacionales”, añadió Pezeshkian, que no mencionó a Estados Unidos en su publicación en la red social.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó en enero el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido que atacará Irán si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Según medios estadounidenses como Axios y The New York Times, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán el viernes en Estambul para discutir un posible acuerdo nuclear. Al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según indicó un funcionario estadounidense a Axios.

Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes. Ahora, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos.