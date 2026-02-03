Musk insulta a Pedro Sánchez: "Es un tirano y traidor al pueblo de España"

El magnate y dueño de la red social X, Elon Musk, ha tildado de "tirano y traidor al pueblo de España" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que anunciara cinco medidas para proteger a los menores de edad de las redes sociales y sus efectos negativos.

El oligarca Musk, dueño de la red social X, antes Tuitter, ha citado en su red social un tuit en el que Sánchez detallaba sus propuestas. Además, el insulto en inglés 'dirty Sánchez', sucio Sánchez, tiene otras connotaciones al entenderse que las personas designadas como 'dirty' son las que en sus prácticas sexuales incorporan la ingesta de de defecaciones o orina, por lo que en el tuit se incorpora emoji de caca.

Pedro Sánchez ha activado una cruzada legal "para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". El presidente del Gobierno ha anunciado esta mañana desde Dubái que a partir de la próxima semana se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Se obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.

Sánchez ha afirmado que "las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos". La idea es que el marco legal persiga a los consejeros delegados de las plataformas tecnológicas, que se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales”, ha explicado Sánchez.

Las medidas anunciadas por Sánchez se incluyen en el proyecto de ley de protección digital a los menores, una normativa para que los niños y las niñas no accedan a contenidos inapropiados, como la pornografía, y que obligará a los fabricantes a incluir en todos los dispositivos un sistema de control parental. El texto, que en junio de 2024 pasó por el Consejo de Ministros, ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados, donde acaba de superar el trámite de las enmiendas. Una vez entre en vigor, supondrá la modificación de varias leyes y un puñado de artículos del Código Penal. La ley fue promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia con la colaboración de varios departamentos del Gobierno, incluido los gabinetes de Presidencia y Justicia y el de Transformación Digital, que es el interlocutor con los fabricantes de tecnología.

Noticias relacionadas

La norma establece que la edad para consentir el tratamiento de datos de carácter personal -un paso necesario, por ejemplo, para registrarse en una red social- pasará de 14 a 16 años. Es decir, si un chaval menor de 16 años quiere tener perfil en redes, deberá pedir consentimiento previo a su madre, padre o tutor.