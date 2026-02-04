Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia derriba 24 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 24 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones rusas, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 24 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando militar ruso en su canal de Telegram.
Bélgorod se queda sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles
La ciudad rusa de Bélgorod y varias localidades vecinas se quedaron este martes sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles, informaron medios locales.
Según el portal Noticias de Bélgorod, Ucrania atacó una instalación energética en Bélgorod.
"Parte de los misiles fueron derribados por las fuerzas antiaéreas, pero después de las explosiones se fueron la luz y el agua", escribe el medio.
Rusia condena en ausencia a 14 años de cárcel a italiano que combatió en filas ucranianas
La Justicia rusa condenó este martes en ausencia a 14 años de cárcel al ciudadano italiano Kevin Chiappalone, acusado de combatir en el bando ucraniano en calidad de mercenario, informaron fuentes oficiales.
Según el fallo, citado por la agencia TASS, Chiappalone, de 23 años, llegó a Ucrania en abril de 2022 y se sumó a la Legión Internacional.
El italiano recibió entrenamiento militar y participó en combates hasta febrero de 2023 a cambio de una compensación monetaria equivalente a más de 590.000 rublos, es decir unos 7.700 dólares.
Zelenski asegura que Rusia aprovechó la tregua para acumular misiles
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que el Ejército ruso aprovechó la tregua energética que el presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso al Kremlin el pasado jueves para acumular misiles y atacar con más fuerza el sistema energético ucraniano en el pico del frío.
Tras una reunión virtual para analizar la situación en las regiones tras el ataque masivo nocturno contra la infraestructura energética ucraniana, Zelenski señaló en sus redes sociales que se trató de un bombardeo "deliberado", con "un número récord de misiles balísticos".
"De hecho, el Ejército ruso aprovechó la propuesta de EE. UU. de suspender brevemente los ataques no para apoyar la diplomacia, sino para acumular misiles y esperar los días más fríos del año, cuando las temperaturas en gran parte de Ucrania caen por debajo de 20 grados bajo cero", denunció el mandatario.
La mayoría de los ucranianos rechaza ceder el Donbás pese a los ataques rusos contra la energía
De cara a la nueva ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dabi este miércoles y jueves, muchos ucranianos están dispuestos a aceptar concesiones dolorosas a cambio de la paz, pero la mayoría sigue desconfiando de Moscú y se opone a ceder el Donbás, pese al intento ruso de intimidar a la población con sus ataques aéreos en medio de un frío extremo.
La actual campaña rusa de ataques contra el sistema energético de Ucrania, que se reanudó con un bombardeo nocturno masivo contra Kiev, Járkov y otras ciudades, ha hecho poco para que los ucranianos se muestren más dispuestos a aceptar las exigencias territoriales de Rusia.
Según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 65 % de los ucranianos y, en particular, el 72 % de los residentes de la capital ucraniana, afirma estar dispuesto a "resistir" hasta que se encuentre "una solución aceptable" para poner fin a la invasión rusa, que no ven al alcance de la mano aún.
Macron dice que se está "preparando" el diálogo con Putin en "consulta" con Zelenski
El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este martes que se está "preparando" el establecimiento del diálogo con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para negociar la paz en Ucrania, con conversaciones a "nivel técnico" y en "consulta" con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.
"Se está preparando, por lo que se están llevando a cabo conversaciones técnicas para su correcta ejecución. Además, se está haciendo de forma transparente, en consulta con el presidente Zelenski", respondió Macron sin precisar una fecha concreta al ser preguntado sobre los esfuerzos para llevar a Putin a una eventual mesa de diálogo por la paz en Ucrania.
En declaraciones a la prensa en el departamento de Alto Saona, Macron admitió, sin embargo, que Moscú no muestra una "voluntad real" para negociar la paz en Ucrania, al referirse a los continuos bombardeos rusos, que calificó de "intolerables".
Rusia pone fin a la tregua energética antes de que se reanuden los contactos de Abu Dabi
Después de solo cuatro días sin ataques a las centrales y subestaciones eléctricas de Ucrania, Rusia puso fin este martes a una breve tregua energética con un ataque en el que empleó un número récord de misiles de trayectoria balística que volvió a dejar sin luz y calefacción a cientos de miles de ucranianos cuando las temperaturas caían de los 20 grados bajo cero.
El bombardeo es uno de los más masivos lanzados por las fuerzas del Kremlin en los últimos meses y tiene lugar antes de que comience este miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) la segunda ronda de contactos trilaterales entre ucranianos, rusos y estadounidenses para poner fin a la guerra.
Zelenski prevé "ajustes" en el trabajo del equipo de negociación tras el último ataque de Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este martes de que prevé "ajustes" en el trabajo del equipo de negociación para lograr un acuerdo de paz tras el último ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra el territorio ucraniano, que ha provocado daños en la infraestructura energética y apagones, especialmente en zonas como Kiev, Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Odesa y Vínitsa.
Zelenski, que ha alertado de que estos ataques han sido perpetrados "de forma deliberada" con un "número récord de misiles balísticos" por parte del Ejército ruso, ha señalado que confirman la "actitud de Moscú, que no ha cambiado". "Siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania y no se toman en serio la diplomacia", ha lamentado.
Von der Leyen y Costa viajarán a Ucrania para conmemorar el 4º aniversario del inicio de la guerra
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán a Ucrania para acompañar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el cuarto aniversario del inicio de la guerra de invasión rusa, aunque los detalles del viaje están aún por cerrar.
"Será una señal renovada y reiterada de la solidaridad de la Unión Europea con Ucrania y de nuestra determinación y unidad en hacer frente a la agresión continuada de Rusia", ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, quien ha confirmado que la jefa del Ejecutivo comunitario confirmó su asistencia a Zelenski en la conversación telefónica que mantuvieron el lunes.
Detenido un "extranjero" acusado de planear un atentado "siguiendo órdenes de la Inteligencia de Ucrania"
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la detención de un "extranjero" que supuestamente planeaba un atentado con bomba en la región de Moscú "siguiendo órdenes de los servicios de Inteligencia de Ucrania", sin que por ahora haya trascendido la nacionalidad del arrestado.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha señalado en un comunicado que esta persona, nacida en 1996, "estaba implicada en los preparativos de un acto terrorista y de sabotaje por orden de una organización terrorista ucraniana prohibida en Rusia y que actúe en interés de los servicios especiales de Ucrania".
