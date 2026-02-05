EEUU y Rusia negocian seguir cumpliendo el tratado de armas atómico START y retoman el diálogo militar de máximo nivel

Estados Unidos y Rusia están cerca de un acuerdo para seguir cumpliendo al menos durante seis meses con el tratado de control de armas New START, un pacto de no proliferación que ha expirado este jueves sin que lo renovaran las dos naciones, que acumulan entre ambas el 85% de las cabezas nucleares.

El portal Axios ha informado de las conversaciones para prorrogar la efectividad del tratado citando a tres fuentes familiarizadas con las negociaciones, que han estado teniendo lugar en Abu Dhabi en paralelo a las conversaciones sobre la guerra de Ucrania.

Dos de las fuentes del portal han subrayado que el plan para seguir observando el New START es todavía un borrador y necesita la aprobación tanto de Donald Trump como de Vladimir Putin. Una tercera fuente ha destacado que el acuerdo, de cuya negociación se están encargando Steve Witkoff y Jared Kushner, no está cerrado.

La idea, siempre según las fuentes de Axios, no es formalizar legalmente una extension del tratado sino “seguir operando de buena fe y empezar una conversación sobre maneras en las que se podría actualizar”. Ahí se fijaría el plazo de seis meses para el diálogo, tiempo para negociar un potencial nuevo tratado.

Esta vía de actuación de Washington y Moscú es la que sugería en declaraciones a este diario David Cortight, profesor del Instituto Reppy para los Estudios de la Paz y los Conflictos de la Cornell University. “Washington y Moscú deberían emitir declaraciones ejecutivas paralelas en las que indiquen que se mantendrán dentro de los límites de armamento del New START aunque el tratado ya no tenga fuerza legal”, dijo el experto.

Cambio de tono ruso y la equis China

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha dicho este jueves que Moscú está “listo para diálogo con EEUU para limitar armas ofensivas estratégicas si Washington responde de forma constructiva”. La víspera el Ministerio de Asuntos Exteriores había usado un lenguaje mucho más crítico, diciendo que las ideas rusas, incluyendo la promovida por el propio Putin de lograr siquiera una extension a corto plazo del tratado, “habían quedado deliberadamente sin respuesta”.

El miércoles también el secretario de Estado, Marco Rubio, había hecho unas declaraciones en las que apuntaba a una de las ideas que ha esgrimido Trump para justificar el no prorrogar el acuerdo: la falta de límites que este impone a China. “Para tener control de armas de verdad en el siglo XXI es imposible hacer algo que no incluya a China porque tienen un arsenal vasto y que crece rápidamente”, dijo Rubio, metiendo la equis china en la ecuación. Pekín tiene un arsenal mucho menor que el de EEUU y el de Rusia.

Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para control de armas, participa el viernes en Ginebra en una reunión de Naciones Unidas sobre desarme y expertos en ese área del Departamento que dirige Rubio han estado en las conversaciones de Abu Dhabi, que según Axios se alargaron hasta entrada la noche del miércoles.

Reanudación del diálogo de alto nivel

La información sobre las negociaciones coincide con el anuncio hecho por el Mando Europeo de EEUU de que este jueves se ha renovado el diálogo militar al más alto nivel con Rusia que se había suspendido en 2021, antes de que se iniciara la última fase de invasión rusa de Ucrania. La reactivación de ese diálogo también ha sido fruto de conversaciones de Witkoff y Kushner con los representantes del Kremlin en Abu Dhabi.

"Mantener el diálogo entre Fuerzas Armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz mundiales, que solo pueden alcanzarse mediante la fuerza, y proporciona un medio para una mayor transparencia y para rebajar la escalada", ha informado la nota del Mando Europeo del Ejército estadounidense.

Precisamente este mando, liderado por el general Alexus G. Grynkewich, comandante aliado supremo de la OTAN, conducirá las conversaciones. Este canal "ofrecerá un contacto militar-a-militar constante mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera", ha añadido el Ejército estadounidense.

De hecho, las fuerzas estadounidenses insisten en que en el marco de su autoridad en la OTAN, Grynkewich tiene el deber de mantener el diálogo militar con el jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Valeri Gerasimov, "para evitar errores de cálculo y proporcionar un medio que permita evitar una escalada no intencionada por cualquiera de las partes".