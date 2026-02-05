Un jet privado de un socio de Trump, usado por ICE para deportar palestinos a Cisjordania

La administración de Donald Trump recurrió a un jet privado propiedad del magnate inmobiliario de Florida Gil Dezer para ejecutar una operación sensible de deportación de palestinos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hacia Tel Aviv, Israel, desde donde fueron trasladados a la Cisjordania ocupada. Una nueva investigación del diario inglés Guardian sostiene que el avión, un Gulfstream de 16 plazas, se empleó en al menos dos ocasiones recientes para transportar grupos de hombres arrestados en EEUU.

Según la investigación, el primer vuelo documentado despegó la mañana del 21 de enero desde un aeropuerto cercano a un centro de expulsión en Arizona y llegó a Israel tras tres escalas de repostaje: Nueva Jersey, Irlanda y Bulgaria. A su llegada, un grupo de ocho palestinos fue recibido por personal de seguridad en el aeropuerto Ben Gurion y posteriormente trasladado a un checkpoint próximo a la aldea de Ni’lin, donde, de acuerdo con testimonios recogidos, fueron dejados en la carretera con ropa de prisión y pocas pertenencias.

Escalas en Europa

El segundo uso del mismo avión para esta operativa se produjo el lunes de esta semana, cuando otra tanda de deportados palestinos fue transportada a Tel Aviv y, según las mismas fuentes, también conducida después a Cisjordania. Los datos de seguimiento de aeronaves citados en el reportaje indican que ambos trayectos incluyeron escalas en Shannon (Irlanda) y Sofía (Bulgaria), un punto que podría plantear preguntas sobre el estatus legal de los pasajeros durante el tránsito por terceros países.

Exfuncionarios estadounidenses y abogados de inmigración consultados interpretan estos vuelos —y la colaboración israelí en el traslado final a territorio ocupado— como una señal de cambio de política en el marco de una campaña de deportaciones masivas más agresiva. La operación destaca, además, por el uso de aviación privada de alta gama en un procedimiento habitualmente gestionado con vuelos chárter menos expuestos.

El propietario del avión y el intermediario del chárter

El jet lleva el logotipo de Dezer Development, empresa fundada por Michael Dezer y actualmente dirigida por su hijo Gil. Los Dezer mantienen una relación empresarial histórica con Trump: participaron en la construcción de torres residenciales con marca Trump en Miami y, según registros de financiación citados en la investigación, han aportado más de 1,3 millones de dólares a campañas presidenciales del exmandatario.

Además, Gil Dezer es donante de campaña y mantiene vínculos personales con el círculo familiar del presidente: es amigo de Donald Trump y miembro de la filial en Miami de Friends of the Israel Defense Forces. La aeronave fue contratada por ICE a través de Journey Aviation, una empresa de Florida dedicada al alquiler de aviones privados que declinó comentar la operación.

Dezer, por su parte, sostuvo en un correo que no conoce la identidad de quienes vuelan cuando su avión es alquilado mediante un intermediario y que solo recibe notificación de las fechas de uso. No respondió a preguntas adicionales sobre la utilización de su jet en deportaciones de palestinos vía Israel, según el reportaje.

Esposados y separados de sus familias

Uno de los deportados identificados es Maher Awad, de 24 años, originario de Cisjordania y residente en EEUU durante casi una década. Awad y otro pasajero citado, Sameer Isam Aziz Zeidan, describieron que viajaron esposados de manos y pies; Awad afirmó que además le colocaron una sujeción corporal que dificultaba comer. Tras ser dejados cerca de Ni’lin, vecinos de la zona los auxiliaron, les dieron comida y facilitaron llamadas a familiares que, según el testimonio recogido, llevaban tiempo sin contacto y los consideraban desaparecidos.

En el caso de Zeidan, su familia explicó que vivía en Luisiana, en EEUU, con su esposa y cinco hijos y que fue detenido por ICE hace más de un año tras no renovar su green card (permiso de residencia permanente). Awad, por su parte, aseguró que su vida estaba en Michigan: estudió allí, trabajó en negocios familiares y formó una familia con una pareja estadounidense, que dio a luz mientras él permanecía detenido. Relató también que un arresto relacionado con una denuncia que posteriormente fue retirada desencadenó su captura por ICE al salir de la cárcel local.

Sobre el coste de los vuelos, la investigación señala que ICE ha indicado en el pasado que el precio de vuelos chárter oscila entre casi 7.000 y más de 26.000 dólares por hora, y que fuentes del sector estimaron entre 400.000 y 500.000 dólares el coste de un viaje de ida y vuelta a Israel.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó responder al medio inglés sobre estos vuelos concretos, pero defendió la política general: si un juez determina que una persona no tiene derecho a permanecer en el país, “la vamos a expulsar”. El Departamento de Estado se limitó a decir que coordina con DHS la repatriación de personas en situación irregular. Ni el ministerio de Exteriores israelí ni el servicio penitenciario israelí comentaron su papel en la operación, según el Guardian.