Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con EEUU
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "ahora"
Las autoridades de Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que salgan del país "ahora" o que, en su defecto, busquen refugio, ante la posibilidad de que se produzcan protestas "violentas" y las autoridades del país centroasiático intensifiquen las medidas de seguridad, en una jornada en la que las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, Omán, para dar inicio a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
"Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense", reza la alerta difundida por la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán en la que además invita a sus nacionales a preparar planes de evacuación y refugio, evitar las manifestaciones y mantener un "perfil bajo".
Netanyahu señala al exministro Gallant y al exjefe de Inteligencia por infravalorar a Hamás antes del 7-O
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado al exministro de Defensa Yoav Gallant y al exdirector del servicio de Inteligencia (Shin Bet) Ronen Bar, entre otras autoridades, por haberse inclinado a negociar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, según las transcripciones parciales de reuniones recogidas en un extenso documento de respuestas al interventor estatal, Matanyahu Englman, y difundido en la madrugada de este viernes por su oficina.
Recién salidos de Gaza, los palestinos heridos denuncian "obstáculos" para llegar a Egipto
Mahmud, un gazatí de diez años herido por un ataque israelí hace más de un año, logró salir de la Franja de Gaza hace dos días tras la reapertura del paso de Rafah, que conecta el enclave palestino con Egipto, pese a los "obstáculos" de Israel para la evacuación de pacientes por esta vía terrestre.
"Nuestro viaje desde Gaza fue muy duro, a pesar de la coordinación, la ocupación israelí ha puesto muchos obstáculos", denunció a EFE el padre de Mahmud, Walid Mohamed Bardawil, que tuvo que esperar durante horas y someterse a numerosos chequeos en Rafah antes de poder ingresar a Egipto para que su hijo pueda ser tratado en condiciones.
Desde el pasado lunes, cuando se restableció el tránsito por Rafah, tan solo una treintena de pacientes y un número variable de acompañantes han salido de Gaza hacia Egipto, pero ni Israel, otros países u organizaciones han ofrecido una cifra concreta de evacuados en medio de este opaco proceso.
Israel ataca varias zonas de Líbano contra supuestos almacenes de armas de Hizbulá
El Ejército israelí informó este jueves por la tarde de que realizó varios ataques en el norte, este y sur de Líbano contra supuestos "almacenes de armas" de la milicia chií Hizbulá.
"Tras el ataque, se identificaron explosiones que indicaban la presencia de armas en la zona. En los últimos meses,se ha detectado actividad de operativos de la organización terrorista Hizbulá en los lugares atacados", afirmó el Ejército israelí en un comunicado.
En la cuenta oficial de X de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se compartió un mapa con las tres zonas atacadas, aunque solo dos aparecían con la ubicación detallada: Baalbek (este) y Marjayoun (sur del país).
Netanyahu admite "errores de Inteligencia" durante los ataques del 7 de octubre pero descarta una "traición"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha admitido este jueves que durante los ataques del 7 de octubre de 2023 se produjeron "errores de Inteligencia", pero ha descartado que hubiera acto de "traición" alguna por parte de los servicios secretos israelíes.
"Hubo un grave fallo a nivel de Inteligencia", ha afirmado, al tiempo que ha acusado al ahora exjefe del Shin Bet Ronen Bar --cuya destitución ha sido duramente criticada por la oposición y considerada "ilegal" por el Tribunal Supremo del país-- de falsificar el protocolo de una reunión celebrada el mismo día del ataque.
Imputado en Israel el hermano del jefe del Shin Bet por supuesto contrabando de cigarrillos a Gaza
La Fiscalía de Israel ha imputado este jueves al hermano del jefe del Shin Bet, David Zini, y otras dos personas por cargos de "ayudar al enemigo durante tiempo de guerra" y "financiación de actividades terroristas" en el marco de una investigación contra una supuesta red de contrabando de bienes a la Franja de Gaza.
Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', Bezalel Zini, un reservista del Ejército que encabezaba la logística de una unidad dedicada a la demolición de edificios en la Franja, es sospechoso de haber abusado de su acceso al enclave para meter cigarrillos de contrabando en tres ocasiones, ganando con ello 365.000 shekels (unos 95.150 euros).
Irán incauta dos barcos de bandera extranjera sospechosas de contrabando de combustible en el golfo Pérsico
Las autoridades de Irán han anunciado este jueves una nueva incautación de dos embarcaciones sospechosas de contrabando de combustible en el golfo Pérsico, en el marco de un repunte de estas operaciones en la zona durante las últimas semanas.
La Armada de la Guardia Revolucionaria ha indicado que las embarcaciones trasladaban más de un millón de litros de combustible de contrabando y ha afirmado que los 15 tripulantes, todos ellos de nacionalidad extranjera, han sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades.
Las autoridades de Gaza denuncian cerca de 575 muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 575 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos más de 25 durante las últimas 24 horas.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha subrayado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que durante el último día se han registrado 27 "mártires" y 18 heridos, lo que eleva los totales desde la entrada en vigor del alto el fuego a 574 muertos y 1.518 heridos, mientras que se han recuperado 717 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo.
Las autoridades de Gaza reciben los restos de al menos 54 palestinos muertos en virtud del alto el fuego
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han recibido este miércoles los cuerpos de 54 palestinos muertos por parte de Israel, en el marco del proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad gazatí en un breve comunicado en el que ha precisado que, además de los cadáveres, han sido entregadas al Hospital Al Shifa, situado en la ciudad de Gaza, "66 cajas con restos humanos y órganos".
Muere un palestino por disparos de Israel en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre
Al menos un palestino ha muerto este jueves por disparos efectuados por el Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que el hombre, identificado como Bahaa Muhamad al Fajm, ha sido tiroteado en Bani Suheila, al este de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.
