Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Mueren dos personas en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia
Al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Rusia contra una localidad situada en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades.
El Kremlin destaca los "constructivos y muy desafiantes" contactos en Abu Dabi y confirma que "continuarán"
El Kremlin ha resaltado este viernes que las conversaciones trilaterales mantenidas junto a Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) durante el miércoles y el jueves fueron "constructivas y muy desafiantes", al tiempo que ha confirmado que estos contactos "continuarán" en el futuro para intentar lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.
"Hemos llevado a cabo un trabajo constructivo y al mismo tiempo muy desafiante durante dos días. Continuará", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, sin dar más detalles sobre el contenido de los contactos en Abu Dabi, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmara el jueves que se prevé una tercera ronda que podría tener lugar en Estados Unidos.
Zelenski anuncia otra reunión con Rusia y EE.UU. tras los contactos de hoy en Abu Dabi
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado que los negociadores de Kiev, Moscú y Washington que volvieron a reunirse hoy en Abu Dabi han acordado celebrar "en el futuro más próximo" nuevos contactos para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
"Es importante que el proceso continúa. Queremos resultados más rápido. Si hay una próxima reunión esto significa que hay una oportunidad de continuar el diálogo. Sin duda, deseamos mucho que lleve al final de la guerra", dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Kiev junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk.
Preguntado sobre los resultados de las reuniones de hoy en Abu Dabi, Zelenski dijo que el equipo negociador ucraniano le informará con detalle de lo que se ha hablado una vez vuelva a Kiev. "Consideran que es información muy sensible", dijo.
Rusia y Ucrania finalizan la segunda tanda de negociaciones con pacto sobre prisioneros pero pocos avances
Rusia y Ucrania han finalizado este jueves la segunda tanda de negociaciones en Emiratos Árabes Unidos, en la que participa también Estados Unidos, con un pacto para intercambiar prisioneros de guerra, pero pocos avances para poner fin a la invasión rusa a gran escala, a pocas semanas del cuarto aniversario del ataque.
El principal logro de esta ronda de contactos tripartita, la segunda en unas semanas que acoge Abu Dabi, ha sido el visto bueno al intercambio de más de 300 prisioneros de guerra rusos y ucranianos, 157 de cada lado, que se ha podido materializar en cuestión de horas y que el enviado estadounidense, Steve Witkoff, ha valorado como un resultado concreto de las conversaciones de paz "detalladas y productivas" a tres bandas.
Rusia ha confirmado que 157 militares rusos han sido liberados en el intercambio, además de celebrar la puesta en libertad de tres ciudadanos rusos "detenidos ilegalmente" por las autoridades ucranianas. En un comunicado ha especificado que el personal militar ruso se encontraba en Bielorrusia, "donde reciben la atención psicológica y médica necesaria".
Rusia señala "avances positivos" en las negociaciones con Ucrania y EEUU en Abu Dabi
Rusia ha señalado este jueves que se han producido "avances positivos" en el marco de la segunda jornada de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos celebrada en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El asesor presidencial ruso, Kirill Dimitriev, ha afirmado que se han producido progresos y "avances positivos" en el seno de las negociaciones, informa la agencia estatal rusa TASS, al tiempo que ha cargado contra los "belicistas en Europa y Reino Unido que tratan de frustrar" las negociaciones.
El TJUE avala las sanciones europeas contra un banco ruso por su vinculación con el Kremlin
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves las sanciones aplicadas por los Veintisiete contra el banco ruso Vnesheconombank, VEB.RF, por su vinculación con el Kremlin y por su papel durante la anexión de Crimea en 2014 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, alegando que el Consejo motivó correctamente la imposición de las medidas restrictivas.
De esta forma, el tribunal ha desestimado el recurso que la empresa moscovita presentó a la sentencia impuesta por el Tribunal General de la UE en junio de 2024 --en la que también se dio visto bueno a las sanciones contra VEB.RF--, tras sostener la sociedad que el tribunal y los Veintisiete habían "desnaturalizado los hechos" e interpretaron "erróneamente" su papel en la anexión de Crimea y en la invasión de Ucrania.
Ucrania señala que Rusia se enfrenta a dificultades en el frente por el bloqueo del servicio de Starlink
Ucrania ha señalado este jueves que el Ejército ruso se enfrenta a "problemas en el frente" tras el bloqueo de Starlink, la empresa que ofrece servicio de internet de banda ancha en lugares remotos y que ha implementado un registro oficial para permitir el acceso solo a fuerzas ucranianas.
El asesor del Ministerio de Defensa, Sergi Beskrestnov, ha asegurado a la agencia de noticias ucraniana RBC que el mando y control de las fuerzas rusas se ha complicado por el bloqueo de Starlink, llegando incluso a obligar a parar parcialmente operaciones militares.
EEUU anuncia un intercambio de más de 300 presos entre Ucrania y Rusia tras unos "productivos" contactos en EAU
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha anunciado este jueves que Ucrania y Rusia han acordado un intercambio de más de 300 prisioneros tras unas "detalladas y productivas" conversaciones de dos días en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi.
"Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron hoy intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses", ha afirmado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, antes de resaltar que "este resultado se logró mediante conversaciones de paz detalladas y productivas".
Arranca en Abu Dabi el segundo día de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU
Las conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para intentar avanzar en un proceso de paz que ponga fin a la invasión desatada por Moscú en febrero de 2022 han entrado este jueves en su segundo día, en medio de cruces de acusaciones sobre nuevas oleadas de ataques con drones durante la madrugada, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha confirmado a través de un mensaje publicado a primera hora de este jueves en sus redes sociales que "el segundo día de negociaciones en Abu Dabi ha comenzado", sin que por ahora la parte rusa haya hecho declaraciones al respecto.
Comienza otra ronda de negociaciones
Los negociadores de Ucrania, Rusia y EEUU han comenzado este jueves por la mañana en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, otra jornada de reuniones trilaterales para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra ruso-ucraniana, según informó en sus redes sociales el emisario de Kiev en el proceso Rustem Umérov.
