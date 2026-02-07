En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia ataca el corazón de la red ucraniana con bombardeos a plantas térmicas y líneas de alta tensión
El OIEA advierte del deterioro en la red de seguridad nuclear ucraniana y pide "máxima moderación militar"
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha lamentado que los riesgos para la infraestructura nuclear ucraniana están "siempre presentes" a causa la continua actividad militar en el país y ha advertido de la necesidad de una reparación en profundidad del sistema de suministro eléctrico de sus centrales para "reforzar su resiliencia y evitar nuevos incidentes".
"El último incidente --durante el pasado fin de semana-- en la red eléctrica de Ucrania es un claro recordatorio de los riesgos que se derivan del deterioro de las condiciones de la red siempre presentes para la seguridad nuclear. Se necesitan reparaciones exhaustivas para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico a las centrales nucleares ucranianas y reforzar su resiliencia ante nuevos incidentes en la red", ha expresado Grossi en un comunicado este viernes.
La operadora estatal ucraniana informa de cortes eléctricos en la mayoría de regiones por ataque masivo ruso
La OSCE dice haber dado un primer paso para mitigar la desconfianza entre Moscú y Kiev
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha dado "un primer paso" en un intento de mitigar la desconfianza entre Rusia y Ucrania, al tiempo que se ha ofrecido como plataforma para diseñar la "arquitectura de la seguridad europea futura".
Así lo explicaron el presidente de turno de la OSCE, Ignacio Casis, y el secretario general de la organización, Feridun Sinirlioglu, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el aeropuerto tras su regreso de un viaje a Moscú y Kiev, donde se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, su homologo ucraniano, Andrii Sybiha, y el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respectivamente.
"La OSCE es su organización; úsenla", fue el mensaje que llevaron a sus interlocutores en esta visita, la primera de dirigentes de la organización desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años.
El Kremlin dice que la nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania se celebrará "pronto"
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este viernes que la nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania se celebrará pronto, sin dar más detalles.
"Eso será pronto", dijo Peskov, citado por la agencia TASS.
Al ser preguntado sobre si Estados Unidos podría acoger la tercera ronda de las conversaciones, después de que las dos primeras se celebraran en Abu Dabi con su mediación, el representante del Kremlin afirmó que "de eso no se ha hablado".
Zelenski afirma estar "insatisfecho" con la labor de la Fuerza Aérea en algunas regiones de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a los altos mandos de la Fuerza Aérea su desempeño y ha considerado "insatisfactoria" la labor que vienen realizando en lagunas regiones del país, después de que en la última noche cerca de 300 drones rusos fueran neutralizados por las fuerzas ucranianas.
Zelenski ha trasladado al comandante de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko, y al ministro de Defensa, Rustem Umerov, su insatisfacción. "Hemos discutido (...) las soluciones que deberían implementarse de inmediato para derribar con mayor eficacia a los shahids (drones)", ha contado en sus redes sociales.
Sin especificar directamente a qué regiones se refiere, Zelenski ha vuelto de poner de manifiesto las dificultades por las que está pasando Kiev, donde miles de hogares continúan sin suministro eléctrico, después de la campaña de ataques rusos.
Bruselas pone el foco en la 'flota fantasma' rusa, bancos y exportaciones en su 20ª ronda de sanciones
Este nuevo paquete de sanciones, el vigésimo, incluye la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso con la intención de reducir los ingresos energéticos de Rusia, dificultando que Moscú pueda vender su crudo a la Unión Europea a través de buques con bandera de terceros países.
Esta medida se ha incluido en coordinación con otros socios afines de la UE tras abordarlo en una reunión del G7, ya que "el transporte marítimo es un negocio global", según ha explicado la propia Comisión Europea en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario también ha propuesto incluir 43 buques más en su 'lista negra', alcanzando un total de 640 embarcaciones de la 'flota fantasma' rusa que utiliza Moscú para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía rusa. Asimismo, ha propuesto dificultar la adquisición de petroleros por parte de Rusia y prohibiciones generalizadas al mantenimiento de sus buques metaneros y rompehielos.
La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha presentado este viernes la propuesta del Ejecutivo comunitario para una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, con el foco esta vez en su 'flota fantasma' para exportar petróleo, en su sistema bancario y sus exportaciones.
Este nuevo paquete de sanciones, el vigésimo, se ha presentado mientras tienen lugar las conversaciones de paz a tres en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, y cuando está cerca de cumplirse el cuarto aniversario de la invasión de Moscú al territorio ucraniano.
Londres afirma que los ataques rusos a infraestructura energética impiden cubrir "el pico de demanda invernal"
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han asegurado este viernes que los ataques ejecutados por Rusia contra la red eléctrica de Ucrania durante casi cuatro años de invasión han "socavado" la capacidad de Kiev para "generar suficiente electricidad como para satisfacer el pico de demanda por el invierno".
"Desde la invasión rusa de 2022, la red eléctrica de Ucrania ha sido atacada en repetidas ocasiones por campañas múltiples y focalizadas de bombardeos rusos", han informado, antes de subrayar que "la red eléctrica ucraniana está además lastrada por la rápida caída de las temperaturas en 2026".
Mueren dos personas en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia
Al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Rusia contra una localidad situada en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades.
