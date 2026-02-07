Zapatero expresa una "gran confianza” en Delcy Rodríguez tras reunirse con la presidenta encargada de Venezuela en Caracas

El expresidente del Gobierno español, José luis Rodríguez Zapatero, ha expresado su “gran confianza” en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, poco antes de ser recibido el viernes por la noche en el Palacio de Miraflores. Zapatero, que lleva una década mediando con el chavismo para la excarcelación de los presos políticos, también mostró su apoyo a la ley de amnistía impulsada por la nueva mandataria a instancias de Estados Unidos, que capturó a su predecesor en el cargo, Nicolás Maduro, en una operación militar a principios de enero. Esa ley, dijo el dirigente socialista, marcará "un antes y un después”.

Delcy Rodríguez recibió a Zapatero en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo chavista en Caracas, tras una invitación del programa para la convivencia democrática y la paz, que busca impulsar un proceso de diálogo en el país suramericano. “Tengo una relación de largo alcance, casi diaria, con Delcy Rodríguez, y tengo gran confianza en ella. La conozco muy bien. Está dando pasos para que Venezuela pueda respirar, después de muchos años difíciles”, sostuvo el expresidente español en declaraciones a la prensa.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro, en el que participó también el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, el diputado Jorge Rodríguez, sin que se escuchara lo que conversaban.

Respaldo a la ley de amnistía

Rodríguez Zapatero, que ha ejercido de mediador entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano, finalizará su visita este sábado, según declaró a EFE el diputado opositor Timoteo Zambrano, quien se reunió con él durante la jornada. El equipo de prensa de la presidencia venezolana indicó en una nota oficial que la líder chavista recibió al expresidente español «como parte de la diplomacia bolivariana de paz que afianza la hermandad, el diálogo y la solidaridad».

Más tarde Zapatero consideró que la amnistía planteada por ella para presos los políticos encarcelados desde 1999, cuando llegó al poder el chavismo en Venezuela, marcará «un antes y un después» en el país suramericano, al que prometió ayudar en «todo» lo que se le pida.

El proyecto de ley de amnistía fue presentado el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8 de enero, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

La propuesta está planteada para los presos políticos de los últimos 27 años, el periodo en el que ha gobernado el chavismo, y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Esa ley se está tramitando en el Parlamento venezolano y el jueves pasó su primer corte. Su presidente, Jorge Rodíguez, prometió el viernes la liberación de "todos" los detenidos, "a más tardar" el viernes de la semana que viene. El hermanon de la actual presidenta encargada se había reunido en Caracas con familiares de los presos políticos. En ese contexto, aseguró que el martes será la segunda discusión de la ley y "entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, están todos sueltos".