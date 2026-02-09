Bad Bunny arrasa en la Super Bowl y Trump explota en redes: "Ha sido absolutamente terrible, uno de los peores de la historia"

La Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes, ya que se celebra el partido final en el que los dos mejores equipos de la temporada de la National Football League se enfrentan en la última batalla del año.

Esta madrugada, los Seattle Seahawks se proclamaron los nuevos campeones de la NFL tras vencer por 29-13 a los New England Patriots en la LX edición del evento, celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Aunque no fueron los únicos protagonistas, Bad Bunny acaparó gran parte de la atención en el Half Time. "¡Qué rico es ser latino!", fue su grito de guerra al comenzar el show, en el que desplegó toda su energía, combinó reguetón, salsa y ritmos caribeños, e interpretó varios de sus éxitos más populares.

El 'conejo malo' prometió una gran fiesta… y la cumplió. Además, anunció que habría numerosos invitados, y los hubo. Entre ellos estuvieron Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y David Grutman, hasta llegar a Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales durante los minutos de espectáculo.

No obstante, la actuación también generó polémica. Donald Trump publicó en su red social Truth un mensaje contundente en el que calificó el show de "absolutamente terrible" y lo consideró "uno de los peores de la historia".

El presidente señaló que el espectáculo no representa los estándares de éxito, creatividad ni excelencia de Estados Unidos, y criticó la incomprensibilidad de las letras y los bailes, especialmente para los niños: "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".

Noticias relacionadas

Además, describió la media parte como una "bofetada a nuestro país" y cuestionó su actuación: "No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real".