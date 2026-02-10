Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia no tiene fecha de próxima ronda contactos con Ucrania, pero espera reunirse pronto

El Kremlin no tiene fechas concretas, pero espera que la siguiente ronda de negociaciones trilaterales para la paz en Ucrania tenga lugar pronto.

"No, todavía no hay fechas concretas. Pero aun así esperamos que ocurra pronto", informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Hoy mismo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que las negociaciones para poner fin a la guerra continúan, pero que todavía queda "un gran camino por recorrer".