Por "razones especiales de seguridad"
EEUU cierra durante nueve horas el Aeropuerto de El Paso por el vuelo de drones de cárteles de la droga
Redacción
Drones de cárteles mexicanos de la droga penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos pero fueron neutralizados por el ejército estadounidense, informó el miércoles un responsable gubernamental. "Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo de Estados Unidos", dijo el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que las fuerzas estadounidenses "tomaron medidas para desactivar los drones", informó AFP. Estados Unidos llegó a anunciar en la madrugada de este miércoles el cierre del aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas) durante 10 días, una medida que se levantó nueve horas después.
La suspensión temporal afectó temporalmente a todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por "razones especiales de seguridad". "Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad", publicó la FAA en su cuenta oficial en X tras varias horas de estado de alerta.
El vuelo de drones supuestamente operados por cárteles de la droga provocó la suspensión temporal de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por razones de seguridad. El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, afirmó que la "amenaza" ya fue "neutralizada".
