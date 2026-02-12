Parlamento venezolano
La falta de acuerdo aplaza la aprobación de la ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela
EFE
Caracas
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves diferir para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de ley de amnistía para los casos de los presos políticosdesde 1999, al haber diferencias por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.
