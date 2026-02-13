Violencia en EEUU
Dos muertos y un herido en un tiroteo en el campus de una universidad de Carolina del Sur
El tiroteo tuvo lugar en un apartamento del complejo residencial estudiantil
Redacción
Dos personas murieron y otra fue herida en un tiroteo ocurrido la noche del jueves en el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución. El tiroteo tuvo lugar en un apartamento del complejo residencial estudiantil. El campus universitario fue cerrado y se mantuvo en esa situación durante varias horas después del incidente, de acuerdo con un comunicado de prensa de la universidad.
"Los responsables de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida”, señaló la institución en su cuenta de Facebook, precisando que las clases previstas para el viernes fueron canceladas. La División de las Fuerzas del Orden de Carolina del Sur (SLED) también está investigando el tiroteo, indicó la universidad. Ya se habían producido dos tiroteos en el campus en octubre, uno de ellos en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que dejaron un muerto y un herido, recordó ABC News.
La Universidad Estatal de Carolina del Sur cuenta con aproximadamente 2.800 estudiantes.
- Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- La carrera por el Rectorado de la USC se decidirá entre Crujeiras y Flores
- Tres locales de Santiago donde todavía puedes tomar café desde 1,20 euros
- Santiago encara la segunda jornada de huelga indefinida de buses a la espera de la reunión de esta tarde
- El Sar se desborda en Bertamiráns y a la crecida del Tambre y Gallo se unen la del Cambeda, Bermaña y Xundarama