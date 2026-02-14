Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rubio desconoce si Rusia "va en serio" a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha reconocido que a estas alturas todavía no sabe si Rusia está realmente comprometida con las negociaciones de paz con Ucrania y ha avisado a Moscú de que su país seguirá verificando las intenciones rusas sobre una solución a través de la doble vía de la presión y de las negociaciones.

"No sabemos si los rusos van en serio sobre el fin de la guerra", ha admitido Rubio durante una breve sesión de preguntas y respuestas al término de su comparecencia en la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad que comenzó el viernes en la ciudad alemana de Múnich.

Rubio ha comentado que las conversaciones trilaterales con Ucrania y Rusia, que conocerán un nuevo episodio la semana que viene, han logrado ciertos progresos en el sentido en que "se han reducido los problemas que deben abordarse para poner fin a esta guerra".