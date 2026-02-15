Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Más de 600 gazatíes muertos por ataques israelíes desde la firma del alto el fuego El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió este domingo a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas esta madrugada, informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás. "Número total de víctimas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (...) 10 nuevos mártires y 9 heridos", detalló el Ministerio en un comunicado, en el que eleva a 601 los fallecidos y a 1.607 los heridos durante al alto el fuego.

Al menos once palestinos muertos por ataques israelíes en la Franja de Gaza Al menos once palestinos han fallecido durante la madrugada este domingo tras una oleada de bombardeos y ataques perpetrados por Israel sobre la Franja de Gaza, tras haber informado de que varias personas habrían entrado en la denominada 'Línea Amarilla'. Fuentes médicas del enclave palestino recogidas por el diario 'Filastín' han informado de dos bombardeos dirigidos contra zonas residenciales de la Franja de Gaza. En uno de ellos, al oeste de la ciudad de Jan Yunis --en el sur--, han fallecido al menos cinco personas, que han sido trasladas al Hospital Nasser. Otro ataque contra tiendas de campaña ubicadas en el norte de Gaza, cerca del campamento de Jabalia, ha causado cuatro víctimas mortales cuyos cuerpos también han sido trasladados a centros hospitalarios cercanos.

El ministro de Defensa venezolano aboga por "el perdón, la reconciliación y el olvido" El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, consideró este sábado la ley de amnistía actualmente en discusión como "un acto de perdón", por el que abogó, así como por "el olvido y la reconciliación" en el país. "La amnistía propuesta por la presidenta (encargada) Delcy Rodríguez no es un mero acto jurídico o político, sino un acto de perdón y reconciliación. Y al hablar de perdón, que como he dicho, es un acto de amor, no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente", dijo. En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad, el ministro escribió que, en cuanto al olvido, "a veces malinterpretado, no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que el recuerdo ya no duela".

Irán ve a una Europa "confundida y sin dirección" en el "circo" de la Conferencia de Seguridad de Múnich El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha lamentado que el "circo" de la Conferencia de Seguridad de Múnich es una demostración del declive de una Europa "confundida y sin dirección" abanderada por una Alemania que está entregando el proyecto europeo a los pies de Israel. Las relaciones entre Irán y Europa son prácticamente nulas hasta el punto de que Teherán ha decidido regresar a la mesa de negociaciones a la mesa solo con Estados Unidos para intentar buscar una salida a la crisis sobre su programa nuclear. Irán acusa a Bruselas de haber incumplido los términos del acuerdo de 2015 al aislar a la república islámica desde la retirada unilateral de EEUU del acuerdo, tres años después de su firma.

La Unión Africana dice que el "exterminio" del pueblo palestino "debe acabar" El presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, afirmó este sábado que "el exterminio" de los palestinos "debe acabar", al intervenir en la apertura de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la organización panafricana. La cumbre se celebra este fin de semana en Adís Abeba, con la asistencia de una cuarentena de jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo al primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa. "Palestina y el sufrimiento de su pueblo también interpelan nuestras conciencias. El exterminio de ese pueblo debe terminar", dijo Youssouf.

Hamás critica la petición de dimisión para Albanese: "Vergonzosa doble moral de Occidente" El grupo islamista palestino Hamás aseguró este sábado que la petición por parte de Francia, Alemania, Italia y República Checa para que dimita la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, es una "vergonzosa demostración de la doble moral de Occidente". "Es una vergonzosa demostración de la hipocresía política y la doble moral que rigen el comportamiento de las capitales occidentales en lo que respecta a la entidad de ocupación fascista (en su referencia a Israel) y a Palestina ocupada", afirmó Hamás en un comunicado. Asimismo, agregaron que la "campaña sistemática" contra Albanese busca "aterrorizar toda voz que busque justicia para nuestro pueblo (palestino) y se solidarice con él".

Menos días de clase, ataques de colonos y redadas: la crisis educativa en Cisjordania Mohamed y Ahmed, gemelos de 10 años, se pasan dos días a la semana en casa solos mirando el móvil. Zeid aprende inglés por su cuenta con el sueño de estudiar fuera. Los tres son víctimas de la crisis educativa que afecta a Cisjordania desde hace años con el trasfondo del recorte de sueldos a maestros, los ataques de colonos y las redadas israelíes. Desde que en marzo de 2023 el gobierno de la Autoridad Palestina empezara a pagar el 60 % del sueldo a los profesores -por la reducción de las ayudas internacionales y la asfixia económica a la que se ve sometida por Israel-, las escuelas públicas solo abren tres días a la semana. Al recorte de días lectivos se suman los ataques de colonos israelíes, la desaparición de centros educativos en el norte de Cisjordania por la campaña militar israelí y el cierre de colegios de la ONU en Jerusalén Este.

El jefe del Estado Mayor israelí dice que no renunciarán a "desmilitarización total" de Gaza El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, aseguró este viernes en un comunicado que no renunciarán a los "objetivos de la guerra" en Gaza y que están "preparados para "pasar a la ofensiva", pese al alto el fuego en la Franja. "Estamos preparados para pasar de la defensa a la ofensiva y no renunciamos a los objetivos de la guerra: la desmilitarización total de la Franja y el desarme de Hamás (...) No hay inmunidad para el terrorismo, y lo que es aplicable para Gaza también lo es para otros lugares", aseguró Zamir después de visitar Rafah, en el sur de la Franja.