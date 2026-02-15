Israel aprueba el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos por primera vez desde 1967

El gobierno de Israel sigue cambiando la realidad de Palestina a golpe de legislación. Este domingo el Ejecutivo dirigido por el primer ministro Binyamín Netanyahu ha aprobado una propuesta para registrar grandes áreas de la Cisjordania ocupada como "propiedad estatal" por primera vez desde que comenzó la ocupación israelí del territorio en 1967. Según la emisora pública israelí Kan, la propuesta fue presentada por los ministros de Finanzas, el ultraderechista colono Bezalel Smotrich, de Justicia, Yariv Levin, y de Defensa, Israel Katz. La medida incluye una asignación de 244,1 millones de shekels, casi 70 millones de euros, para llevarla a cabo. La Autoridad Palestina, Hamás y Qatar han criticado la decisión.

“Seguimos adelante con la revolución de los asentamientos para controlar todas nuestras tierras”, ha declarado Smotrich. La medida se enmarca en un esfuerzo intensificado del Gobierno más derechista de la historia de Israel, cuyo mandato termina este próximo otoño, para cambiar la realidad sobre el terreno en la Cisjordania ocupada. Tras la ocupación militar israelí de los territorios palestinos en 1967, se impidió formalmente el registro de la mayoría de las tierras de Cisjordania. Aproximadamente dos tercios de ellas no están registradas de manera formal. El registro de la tierra establece la propiedad permanente, y el derecho internacional establece que una potencia ocupante no puede confiscar ni colonizar tierras en territorios ocupados.

Área C bajo control israelí

Con esta nueva medida, el gabinete autoriza la apertura de un proceso de registro de tierras en Cisjordania por primera vez en casi 60 años, que entrará en vigor en el Área C, donde Israel tiene pleno control militar y civil. Ahora, la Autoridad de Registro de Tierras del Ministerio de Justicia podrá llevar a cabo el proceso, y recibirá el financiamiento y la mano de obra necesarios para esta función. Si la tierra no está actualmente registrada como de propiedad privada, podrá realizarse este procedimiento ante este organismo. "La resolución constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria", ha afirmado Levin, usando el término bíblico para Cisjordania. "La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel; el gobierno israelí se ha comprometido a profundizar su control sobre todas las partes [del territorio], y esta decisión es una expresión de ese compromiso", ha añadido.

Katz la ha defendido como una "medida esencial de seguridad y gobernanza diseñada para garantizar el control, la aplicación y la plena libertad de acción del Estado de Israel en la zona", según el periódico The Jerusalem Post. Por su parte, la Presidencia palestina ha advertido de las graves consecuencias de esta decisión, describiéndola como una "grave escalada" y una "flagrante violación del derecho internacional". En un comunicado recogido por la agencia de noticias palestina Wafa, subrayó que la medida equivale a una anexión de facto del territorio palestino ocupado y marca el inicio de la implementación de planes de anexión destinados a consolidar la ocupación mediante la expansión ilegal de asentamientos. La semana pasada, el gabinete de seguridad israelí aprobó medidas promovidas por Smotrich y Katz para facilitar la confiscación ilegal de tierras palestinas en estos territorios.

Críticas de Hamás y Qatar

"La aprobación de una decisión que permite [al gobierno israelí] robar y judaizar tierras en la Cisjordania ocupada, registrándolas como "tierras estatales", es nula, sin valor y emitida por una autoridad ocupante ilegal, en un intento de imponer por la fuerza la realidad colonial de los asentamientos y la judaización", ha denunciado Hamás en un comunicado, señalándola como una violación flagrante del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. Qatar la ha calificado de una "extensión de los planes ilegales [de Israel] para privar al pueblo palestino de sus derechos". El ministerio de Exteriores qatarí ha subrayado “la necesidad de solidaridad internacional para presionar a la ocupación a fin de que detenga la implementación de la decisión para evitar sus graves repercusiones".

Noticias relacionadas

A modo de respuesta, el ministerio de Exteriores israelí ha señalado que "la Autoridad Palestina está impulsando actualmente procedimientos ilegales de registro de tierras en la Zona C, en violación de la ley y los acuerdos existentes". Sin embargo, grupos israelíes de derechos humanos con presencia sobre el terreno llevan meses denunciando las políticas expansionistas crecientes sobre los territorios palestinos. "La principal consecuencia de llevar a cabo los procedimientos de asentamiento de tierras en la Zona C es el despojo a gran escala de palestinos de hasta el 83% de la Zona C (aproximadamente el 50% de Cisjordania) y su registro a nombre del Estado", ha señalado la organización Peace Now en un comunicado. “El proceso requerirá que los propietarios de las tierras demuestren su propiedad en condiciones que les resultan prácticamente imposibles de cumplir; de no hacerlo, la tierra se registrará automáticamente a nombre del Estado”, ha añadido.