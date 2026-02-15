Israel mata a al menos 11 palestinos en diferentes puntos de Gaza

Como si de una macabra rutina semanal se tratara, los bombardeos israelíes retornan sobre la Franja de Gaza. Al menos 11 personas han muerto como resultado de la renovación de la violencia intensificada sobre el enclave palestino, tal y como ha confirmado el ministerio de Salud gazatí. Desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, que, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, ha sido violado 1.620 veces, los ataques israelíes han matado a 601 palestinos y herido a 1.607, de acuerdo con el ministerio de Salud gazatí. Los muertos de este domingo por la mañana se reparten por todo el territorio de la franja.

Un ataque en Tal al Hawa, en la parte sur de Ciudad de Gaza, ha provocado la muerte de un palestino. Según han confirmado fuentes palestinas al canal en árabe de Al Jazeera, la víctima sería Sami al Dahdouh, un comandante de las brigadas Al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina. El bombardeo contra una tienda de campaña donde se refugiaban personas en el campo de refugiados de Jabalia ha matado a cuatro de ellas. El tercer ataque ha tenido lugar en la sureña Jan Yunis, donde han muerto al menos cinco personas. Aún sin confirmación oficial por parte del Ejército israelí, las autoridades castrenses denunciaron la noche anterior el avistamiento de varios militantes armados en el norte de Gaza.

Hombres armados

"[El sábado por la mañana] se han identificado varios terroristas armados en el norte de la Franja de Gaza, probablemente tras salir de infraestructura subterránea en las inmediaciones", dice el comunicado publicado por la noche. "Se refugiaron bajo escombros al este de la Línea Amarilla y junto a las tropas del Ejército israelí, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", afirma. A continuación, los soldados israelíes atacaron a los milicianos, "eliminando a dos de ellos y probablemente a otros". “Este incidente constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", denuncian.

La situación sobre el terreno en la Franja sigue siendo trágica. Pese a la reapertura del cruce de Rafah hace dos semanas, apenas una veintena de gazatíes logran salir del enclave palestino cada día, en comparación con los 150 diarios a los que se habían comprometido las autoridades israelíes. El retorno sigue siendo complejo para aquellos que lo logran, con constantes testimonios de duros interrogatorios con los ojos vendados por parte de actores israelíes y palestinos antes de poder volver a casa. Además, la ayuda humanitaria aún no entra en las cantidades acordadas y la mayoría de la población vive en deplorables condiciones después de que este invierno sus tiendas se hayan inundado con las lluvias.

Protestas en Israel

Desde el 7 de octubre de 2023, la brutal ofensiva militar israelí sobre Gaza ha matado a 72.061 personas y herido a 171.715. La violencia empezó después del ataque de Hamás contra las comunidades del sur de Israel, que mató a 1.139 personas. Esta semana la población israelí ha vuelto a las calles tras meses sin protestas para manifestarse en contra de las acciones del gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu. Las protestas antigubernamentales han llegado hasta las puertas de su residencia.

La oficina de Netanyahu intentó eliminar la palabra "masacre" de la ley conmemorativa del 7 de octubre. "La palabra es una descripción fáctica precisa de lo que sucedió, y aquellos que buscan borrarla buscan manipular la conciencia pública", ha denunciado la madre del difunto rehén Ron Sherman, quien murió como resultado de un ataque aéreo israelí.

Noticias relacionadas

Además, en Israel, continúa la ola de violencia entre la comunidad árabe-palestina. Un joven de unos 20 años ha sido asesinado a tiros en la ciudad norteña de Nazaret, convirtiéndose en el homicidio número 49 en los 45 días transcurridos desde principios de año. Esta próxima semana la Junta de Paz se reunirá por primera vez en Washington desde su constitución en el Foro Económico de Davos en enero. Pese a haber viajado esta semana a la capital estadounidense, Netanyahu no acudirá al encuentro y será sustituido por su ministro de Exteriores, Gideon Saar. Según una invitación enviada a los Estados miembros, la Junta de Paz se dispone a iniciar iniciativas internacionales para promover la reconstrucción de Gaza. El documento afirma que la iniciativa busca unir a países, instituciones y socios en una campaña continua para sentar las bases de la prosperidad en Gaza.