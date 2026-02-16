Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El gobierno tecnócrata de Gaza pide "control total" para facilitar la entrada de ayuda y la reconstrucción

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), el gobierno tecnócrata que asumirá la gestión del enclave palestino en virtud del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado la necesidad de que tenga "control total" en el territorio para facilitar la entrada y distribución de ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción.

"El control total del CNAG es por consiguiente esencial para desbloquear el apoyo internacional a la recuperación, la reconstrucción y garantizar una retirada israelí completa y el restablecimiento de la normalidad", ha planteado el organismo en un comunicado.

Aboga así por un "control total administrativo, civil y policial" que "no es meramente procedimiental". "No se puede esperar que el CNAG desempeñe sus responsabilidades sin un control total administrativo, civil y policial para aplicar su mandato con eficacia. La responsabilidad debe ir con las herramientas necesarias para cumplir", ha argumentado.