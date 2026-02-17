Óbito
Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU
Fue una de las figuras más destacadas en la lucha por la igualdad racial durante más de cinco décadas
Redacción / EFE
Madrid
El reverendo Jesse Jackson, histórico dirigente del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, ministro bautista y dos veces aspirante a la Presidencia del país, falleció a los 84 años, según informó su familia.
Jackson, una de las figuras más destacadas en la lucha por la igualdad racial durante más de cinco décadas, fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en los años sesenta y participó activamente en las principales movilizaciones por los derechos civiles.
Posteriormente, fundó la organización Rainbow PUSH Coalition, desde la que impulsó campañas en favor de la justicia social, la igualdad y los derechos de las minorías.
