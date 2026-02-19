En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Venezuela y Estados Unidos acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico
Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, informó este miércoles el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.
"Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas" y el terrorismo, así como para abordar juntos la migración, señaló el funcionario en la red social X.
En un primer momento, Pérez Pirela dijo en su mensaje en X que también se había acordado una lucha conjunta contra el terrorismo, pero posteriormente lo suprimió.
Guyana pide a Venezuela "abstenerse" de acciones que socaven la paz y defiende su soberanía sobre el Esequibo
El Gobierno de Guyana ha instado este miércoles a Venezuela a "abstenerse" de llevar a cabo o realizar acciones que puedan "socavar la paz y la estabilidad en la región", mientras que ha vuelto a defender su soberanía sobre la disputada región del Esequibo.
"El Gobierno de Guyana reafirma su compromiso inquebrantable con la coexistencia pacífica, el respeto mutuo entre las naciones y la resolución judicial definitiva de esta controversia por la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la Carta de Naciones Unidas", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Guyana en un comunicado.
La Casa Blanca espera "cambios drásticos" para que Cuba pueda convertirse en una democracia "libre y próspera"
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que Cuba tiene que llevar a cabo "cambios drásticos" para convertirse "pronto" en una democracia "verdaderamente libre y próspera" en el marco de las severas restricciones impuestas a la isla.
"Queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio. No estoy hablando de ninguna acción por parte de Estados Unidos para llegar ahí, pero por supuesto a Estados Unidos le conviene que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera", ha señalado.
En este sentido, ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada en Washington que La Habana es "un régimen que está cayendo". "Su país está colapsando y por eso creemos que radica en su interés hacer cambios muy drásticos pronto", ha argüido.
El primer ministro de Catar se reúne con Delcy Rodríguez en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles al primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas en el marco de la visita del mandatario catarí para fortalecer la relación entre ambos países.
El primer ministro de Catar fue recibido con honores por el canciller venezolano, Yván Gil, quien también participó en el encuentro sin que hasta el momento haya habido más información. Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el objetivo de la reunión es fortalecer la cooperación política y cultural entre ambos países.
La presidenta de México confirma conversaciones para iniciar un diálogo entre EEUU y Cuba
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este miércoles que hay conversaciones para iniciar un proceso de diálogo entre Estados Unidos y Cuba en medio de la crisis de desabastecimiento de combustible, profundizada como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos.
"Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, no solamente de la voluntad del Gobierno de México", ha expresado la presidenta en una rueda de prensa en la que ha reiterado que México seguirá enviando ayuda a la isla.
Sheinbaum --que ha expresado que "ojalá haya más países" que se sumen a la iniciativa humanitaria después de que España anunciara que enviará suministros ante el "endurecimiento del embargo"-- ha reiterado nuevamente su postura de que "la autodeterminación de los pueblos es fundamental".
Rusia reclama a EEUU "sentido común" y terminar el bloqueo petrolero a Cuba
El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha reclamado este miércoles a Estados Unidos "sentido común" y terminar el bloqueo petrolero a Cuba, tachando de "inaceptable" el veto naval impuesto a la isla.
En declaraciones junto al ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, de viaje oficial en Rusia, Lavrov ha señalado que Rusia, al igual que la mayoría de países de la comunidad internacional, pide a Estados Unidos "mostrar sentido común, adoptar un enfoque responsable y abandonar los planes de un bloqueo naval".
Después de considerar "inaceptables" las acciones estadounidense contra La Habana, el titular de Exteriores ruso ha "rechazado categóricamente" las acusaciones de que la cooperación entre Rusia y Cuba representan una amenaza para Estados Unidos.
Asturias pone en marcha un proyecto de ayuda a Cuba para paliar los efectos del "asedio energético"
La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, a través de la Dirección General de Agenda 2030, pondrá en marcha una nueva línea de colaboración con Cuba para impulsar iniciativas ligadas a la energía solar y el desarrollo estratégico, con el fin de hacer frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos.
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha explicado que uno de los objetivos es paliar los efectos del "asedio energético" y el bloqueo "ilegal e ilegítimo" que sufre el pueblo cubano desde hace 64 años, "a pesar de haber recibido más de 30 condenas de la ONU por violación de los derechos humanos".
El programa, dotado con 20.000 euros, se centrará en la movilidad sostenible y la colaboración con la Universidad de La Habana. Por un lado, se financiarán kits de carga solar, para facilitar la autosuficiencia energética en la isla, especialmente en entornos rurales y periurbanos; por otro, el acompañamiento para la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Provincial de La Habana.
La Fiscalía venezolana niega un nexo entre la detención del exdirector de PDVSA y temas petroleros
El Ministerio Público de Venezuela confirmó la liberación del asesor Evanan Romero, exdirector de la estatal PDVSA y con nacionalidad estadounidense, quien, según la entidad, quedó bajo "régimen de presentación", y aclaró que su detención, el viernes último, "no guarda relación alguna con temas petroleros".
En un comunicado, con fecha 17 de febrero y difundido en la red social Instagram, la Fiscalía informó de que Romero fue detenido el pasado día 13 en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en la ciudad venezolana de Maracaibo (noroeste), y que se "encontraba solicitado desde el 26 de mayo de 2025 por los delitos de estafa y asociación".
"Dicho procedimiento -añadió la nota- no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector, como ha sido difundido en distintos espacios mediáticos".
HRW insta a Venezuela desmantelar su "aparato represivo" de cara a unas elecciones libres
La ONG Human Rights Watch (HRW) urgió este miércoles al Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, a desmantelar el "aparato represivo" del Estado y a emprender reformas electorales, judiciales y legales que permitan la celebración de elecciones libres y no solo "simulen" una transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
"Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano", advirtió en un comunicado publicado hoy la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Aterriza en Venezuela el primer vuelo de la española Air Europa desde finales de noviembre
El primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela, tras casi tres meses sin operaciones entre España y el país suramericano, aterrizó la noche de este martes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.
El vuelo salió del aeropuerto madrileño de Barajas y aterrizó en el país latinoamericano cerca de las 21:00 hora venezolana (1:00 GMT del 18 de febrero).
Air Europa es la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, adelantándose a Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y a Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.
