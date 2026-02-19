Perú tiene nuevo presidente provisional: el congresista José Balcázar, de 83 años

Perú tiene un nuevo presidente provisional, el congresista José María Balcázar, de 83 años. La crisis institucional ha dado un giro sorprendente y no parece que será definitivo. "Me lo merezco. El pueblo peruano me ha traído acá", dijo al jurar como mandatario interino. Este abogado de profesión pertenece a Perú Libre, el partido del expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido por la misma legislatura en diciembre de 2022 tras un intento fallido de disolverla para convocar a nuevos comicios parlamentarios. De esta manera, retorna provisoriamente al Palacio Pizarro un integrante de la formación que en su momento promovió a Castillo. Si bien Balcázar la abandonó hace cuatro años por disidencias con su bloque, formalmente sigue perteneciendo a la misma. Se trata de un partido que se define de izquierdas y nacionalista a la vez.

No han faltado analistas que en horas de la noche señalaron la ironía: el país andino se muerde la cola y el giro político lo devuelve al lugar y el tiempo en que comenzó la última etapa de la crisis, en 2021. Castillo fue reemplazado por Dina Boluarte. El Congreso la destituyó y tomó las riendas José Jeri por cuatro meses. El Congreso volvió a ejercer el papel de verdugo por un nuevo caso de corrupción que terminó con las aspiraciones de Jeri. La popularidad del Poder Legislativo es muy baja, pero su capacidad de incidir en la política peruana es determinante. Ahora le toca el turno a Balcázar, quien debe conducir la transición hacia los comicios presidenciales de abril y el casi seguro segundo turno en junio En la contienda se presentan 36 aspirantes. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder de la ultraderecha y numerario del Opus Dei, aparece primero en los sondeos con apenas un 12% de intención de voto, seguido muy de cerca por Keiko Fujimori.

"Gobernar no es difícil"

"Hay que garantizar de que habrá una transición pacífica y transparente, que no haya ningún tipo de duda", dijo Balcázar. "Hay que mantener una pacificación de verdad y enfrentar la inseguridad ciudadana. Las organizaciones criminales están en el sistema", dijo también durante su primer discurso. "En un solo mes podemos hacer muchas cosas". Balcázar se permitió citar a La Biblia y al líder chino Mao Zedong. Se ha definido como "un hombre de consensos". Debe permanecer al frente del Ejecutivo hasta el 28 de julio. La inestabilidad institucional de Perú es de tal magnitud que no han faltado comentarios en Lima sobre la posibilidad de un nuevo cimbronazo antes de los comicios. "Este país tiene todo para mejorar. Se puede hacer, amigos. No es difícil gobernar un país. ¿Para qué peleas?".

Los congresistas se inclinaron por Balcázar luego de una primera e infructuosa ronda de votación que no permitió definir el nombramiento. En un nuevo intento, el representante de Perú Libre obtuvo 60 avales, 14 más que los de María del Carmen Alva, de Acción Popular, uno de los partidos conservadores que habitan la legislatura. "Que Dios ayude al Perú", escribió la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, al conocer el resultado. El fujimorismo esperaba quedarse con la presidencia en este período.

"Izquierdista y defensor del matrimonio infantil", lo definió el diario limeño El Comercio. Balcázar descartó en la primera alocución cambios de orientación económica. "No llegó acá con la idea de cambiar el rumbo". En 2023 se había abstenido de votar el dictamen de una ley que prohíbe el matrimonio entre menores. "En el Código Civil, de 14 años para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también". A su criterio, "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

Horas antes de su elección, el Colegio de Abogado de Lambayeque, una región de la costa norte peruana, había rechazado su postulación presidencial. La entidad recordó haberlo expulsado el 13 de agosto de 2022 por "cargos de naturaleza ética, civil y penal".