Visita Venezuela el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y se reúne con Delcy Rodríguez

Las visitas de emisarios norteamericanos de alto nivel a Venezuela son una sucesión de sorpresas. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, realizó un viaje relámpago a Caracas. La embajada de EEUU calificó de histórica su presencia, un mes y medio después de la operación especial de las fuerzas especiales de ese país que "secuestraran" al presidente Nicolás Maduro. El Gobierno interino informó por su parte que Donovan se reunió con la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez, pero también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello, nada menos que los dos referentes del madurismo que le prometían a Washington grandes dificultades militares si el Ejército se atrevía a incursionar en territorio venezolano.

El comunicado de la embajada, refrendado por Donovan, ratificó el compromiso de la administración de Donald Trump con "una Venezuela libre, segura y próspera" en beneficio de los habitantes de ese país, Estados Unidos y el hemisferio occidental. "El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio".

El Palacio de Miraflores informó que "durante dicho encuentro, ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros". La reunión "ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes".

La misión diplomática norteamericana consignó que Donovan evaluó con las autoridades provisionales de Venezuela la implementación del llamado "plan de tres fases" diseñado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y que contempla la apertura y recuperación económica, con la agenda energética en el centro, la estabilización política y la "reconciliación" sobre la base de una amplia Ley de Amnistía, que se encuentra trabada en la Asamblea Nacional (AN). Las conversaciones, dijo el visitante, fueron "productivas". Participó de las mismas el subsecretario adjunto de Defensa Nacional de EEUU, Joseph M. Humire.

Desde el descabezamiento de Maduro, el pasado 3 de enero, se vienen sucediendo breves viajes de funcionarios de EEUU del más alto nivel. La serie se inició con la visita del director de la CIA, John Ratcliffe. Luego se instaló en Caracas, Laura Dogu, en calidad de encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela tras siete años de ruptura diplomática. La semana pasada estuvo en el país sudamericano nada menos que el secretario de Energía, Chris Wright. Trump prometió secundarlo aunque sin precisar en qué momento llegaría a Venezuela. Una vez más, el magnate republicano destacó la "cooperación" de Delcy Rodríguez.