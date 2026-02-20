Dos heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires

Al menos dos personas resultaron heridas este viernes por la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería argentina, en el centro de Buenos Aires, y los bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, informaron fuentes oficiales.

El estallido se produjo a las 13:24 hora local (17:24 en horario peninsular español) en el edificio ubicado en el Paseo Colón 533, en el barrio de San Telmo y a pocas calles de la Plaza de Mayo.

El artefacto, que al parecer había sido recibido y resguardado hace aproximadamente cuatro meses -según indicaron las autoridades-, explotó este viernes tras haber sido manipulado.

Al menos dos personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas al Hospital Argerich de la capital argentina. El edificio fue evacuado de forma preventiva y se organizó un amplio operativo con bomberos, policías y especialistas en explosivos.

La zona permanece acordonada por las fuerzas de seguridad, mientras se analizan otros dos paquetes que también habían sido recibidos en la institución. Ahora se intenta determinar el origen de los envíos.