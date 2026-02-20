"Responderemos": Irán marca como objetivos legítimos todas las bases de EEUU en Oriente Próximo en caso de que Trump ataque

Irán ha señalado este viernes que todas bases, puestos, soldados y barcos de Estados Unidos en Oriente Próximo serán objetivos legítimos para sus ataques en caso de una intervención estadounidense contra la República Islámica.

Durante las últimas semanas —y sobre todo esta última— Washington ha estado ampliando su presencia y amasando su flota alrededor de las costas del país persa, en preparación para un ataque que podría llegar, incluso, este mismo fin de semana, según la prensa estadounidense. Este jueves, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que su país ha dado a Irán un plazo de diez días para llegar a un acuerdo. Si no, dijo Trump, pasarán "cosas malas".

"En el caso de que seamos sujetos de una agresión militar, responderemos decisivamente y proporcionadamente. Todas las bases, instalaciones y destacamentos de la fuerza hostil en la región serán objetivos legítimos en el ejercicio de nuestra defensa. Estados Unidos será la responsable total y directa de las consecuencias descontroladas y impredecibles de que esto ocurra", reza la carta que Teherán ha mandado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

En el caso de que seamos sujetos de una agresión militar, responderemos decisivamente y proporcionadamente (...) EEUU será la responsable total y directa de las consecuencias descontroladas y impredecibles de que esto ocurra Carta de Irán a la ONU

La amenaza no es nueva: el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, quien también lidera las negociaciones nucleares con EEUU, lleva semanas asegurando que un ataque estadounidense conllevaría una guerra no bilateral entre Washington y Teherán sino regional. El miedo en Oriente Próximo es tal que incluso países enemigos de Irán como Arabia Saudí y Egipto —que, de hecho, no tiene ni embajada ni embajador ante Teherán— han intentado mediar entre la República Islámica y EEUU.

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi / Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

A parte de su flota en el Golfo Pérsico, Washington tiene bases militares en Jordania, Qatar, Kuwait, Turquía, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, además de presencia en otros países como Siria e Irak. Israel, gran aliada estadounidense en la región —y compañera de Washington en el conflicto contra Teherán— también estaría dentro de la lista iraní de objetivos legítimos.

Negociaciones prolongadas

Lo único que podría evitar un ataque estadounidense contra Irán, así, sería la consecución de un acuerdo en las negociaciones entre los dos países, que esta semana continuaron con una segunda ronda de conversaciones en Ginebra, Suiza. A pesar de las buenas palabras de los iraníes al finalizar la reunión, las charlas muestran algo claro: las diferencias entre las reclamaciones de Washington y Teherán son enormes e insalvables, según los expertos.

Irán —al menos públicamente— ha propuesto eliminar una pequeña parte de su uranio enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba atómica a cambio de que EEUU retire todas sus sanciones económicas contra la República Islámica.

No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y tienen que llegar a un acuerdo. Y si eso no sucede, y entiendo que quizá no suceda, pasarán cosas malas Donald Trump — Presidente de los EEUU

Washington, por su parte, asegura querer eliminar todo el enriquecimiento de uranio iraní, además de que Teherán prometa límites en su programa de misiles balísticos y de ayuda a milicias regionales.

El acuerdo, hasta la fecha, parece imposible, y los expertos consideran de hecho que la estrategia de Irán es alargar las negociaciones y hacer correr el reloj para eliminar el riesgo inminente de un ataque estadounidense y conseguir que Trump se distraiga con otra crisis, ya sea nacional o internacional.

Por el momento, esta estrategia no ha funcionado: "No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y tienen que llegar a un acuerdo —dijo el jefe de la Casa Blanca este jueves—. Y si eso no sucede, y entiendo que quizá no suceda, pasarán cosas malas".