Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar
El ejército de Estados Unidos prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Gaza acapara el cierre de la Berlinale
Gaza ha protagonizado la 76ª edición de la Berlinale desde que, en la primera jornada del festival, dos jueves atrás, el cineasta alemán Wim Wenders -este año presidente del jurado oficial- rehuyó con evidente torpeza posicionarse públicamente acerca del genocidio de Israel contra la población palestina, y desde entonces el asunto ha sido objeto de un debate más vehemente y apasionado a lo largo del certamen que cualquiera de las películas presentadas a competición. Era de esperar, por tanto, que Gaza se erigiera también en el verdadero protagonista de su gala de clausura. En el transcurso de la ceremonia, tanto el propio Wenders como la directora del festival, Tricia Tuttle, han aludido al tema en sendos discursos centrados en la necesidad de unidad entre los artistas para combatir las atrocidades cometidas por los tiranos. Sobre el escenario, varios de los galardonados han expresado su solidaridad con los gazatíes, y el cineasta sirio-palestino Abdallah Alkhatib, director de la película ganadora del premio a la Mejor Ópera Prima, "Chronicles From the Siege", se ha atrevido a acusar al gobierno alemán -principal patrocinador de la Berlinale- de ser "socio del genocidio israelí". Desde el patio de butacas, asimismo, se han gritado proclamas como "¡Palestina libre!" en más de una ocasión. (Seguir leyendo)
Un cineasta palestino-sirio acusa al Gobierno alemán de ser "cómplice del genocidio" en Gaza
El cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, que ganó el premio a la mejor Ópera Prima de la Berlinale con 'Chronicles From the Siege', dijo este sábado que él habla de política antes que de cine y por eso se dirigió al Gobierno alemán para acusarlo de ser "cómplice del genocidio por parte de Israel" en la Franja de Gaza.
"Estoy feliz de estar aquí para recibir un premio, ya saben, pero soy palestino, así que tengo que aprovechar este momento para hablar de Palestina", dijo en la gala de la 76 edición de la Berlinale, criticada este año por no hablar de política en sus ruedas de prensa.
Cientos de personas asisten al funeral del comandante de Hezbolá muerto en ataques israelíes en Líbano
Decenas de personas despiden en la ciudad de Baalbek, Líbano, al comandante de HezboláMohammad Yaghi, muerto este viernes en uno de los varios ataques israelíes que golpearon la zona de la Beqaa, que provocaron al menos 10 muertos y 24 heridos.
La ANP condena las declaraciones de Huckabee sobre el derecho de Israel a tomar la región
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció este sábado las declaraciones del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó en una entrevista que "estaría bien" si Israel tomara todo Oriente Medio.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condena las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en las que afirmó que Israel tiene un "derecho bíblico" a controlar todo el Medio Oriente desde el Nilo hasta el Éufrates", según un comunicado del Ministerio de Exteriores difundido por la agencia oficialista palestina, Wafa.
Israel dice que mató a "varios terroristas" en ataques en Líbano que causaron 10 muertos
El Ejército de Israel dijo este sábado haber matado a "varios terroristas" en sus bombardeos del viernes por la noche en Baalbek (este del Líbano), que se cobraron la vida de diez personas e hirieron a al menos otras 24, según el Ministerio de Salud Pública libanés.
"Ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a varios terroristas del arsenal de misiles de Hizbulá en tres centros de mando en la zona de Baalbek en el Líbano", recoge el comunicado castrense.
Terrorismo en Francia
Cinco personas vinculadas a asociaciones que se presentan como de apoyo humanitario a la población palestina han sido inculpadas en Francia por financiación del terrorismo ante las sospechas de que enviaron dinero a Hamás. La información, revelada por Le Figaro, que precisó que los servicios secretos franceses sitúan a los imputados en la órbita de los Hermanos Musulmanes, fue confirmada este sábado por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNAT).
Otros dos palestinos muertos
Dos palestinos murieron este sábado en ataques del Ejército israelí, uno de ellos en el lado de la "línea amarilla" fuera del control de Israel, informaron el Hospital Nasser (sur de Gaza) y la clínica de Sheij Radwan (norte), que recibieron los cuerpos. Un ataque con un dron de las fuerzas israelíes mató a un hombre identificado como Osama Ahmed Abdel Aziz Al Najjar (46 años), en Qizan al Najjar, al sur de la ciudad septentrional de Jan Yunis, según el complejo médico Nasser.
La situación en Cisjordania
El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado que "sigue de cerca" la situación en Cisjordania tras la muerte de un palestino-estadounidense a manos de colonos en un ataque perpetrado esta semana en la localidad de Mujmas, al noreste de Jerusalén, en medio del aumento de las incursiones militares y los asaltos por parte de israelíes en este territorio. Somos conscientes de la muerte de un ciudadano estadounidense en Cisjordania", ha dicho un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones concedidas a Europa Press. "Estamos siguiendo de cerca la situación y preparados para dar asistencia consular", ha agregado, en referencia a la familia del joven, identificado como Nasrallah abu Siyam, de 19 años.
Tensión en el Líbano
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha acusado a Israel de perpetrar un "flagrante acto de agresión" este pasado viernes, un día en el que bombardeos israelíes, según el Ejército contra posiciones de Hamás y Hezbolá, dejaron al menos una docena de muertos: dos en el campo de refugiados de Ain al Hilweh y otra decena, entre ellos el hijo de un fundador de Hezbolá, en el oriental valle de la Becá. "La continuación de estos ataques constituye un flagrante acto de agresión destinado a frustrar los esfuerzos diplomáticos que Líbano realiza con países hermanos y amigos, en primer lugar con Estados Unidos, para restablecer la estabilidad y detener las hostilidades israelíes contra el país", ha denunciado Aoun en un comunicado.
Al menos seis muertos y 25 heridos en bombardeos israelíes contra el este del Líbano
Al menos seis personas murieron y otras 25 resultaron heridas este viernes en una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde el Estado judío dice haber alcanzado cuarteles pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que el balance "inicial" de víctimas por los ataques se sitúa en seis fallecidos y 25 heridos, que han sido trasladados a diversos hospitales de la región.
