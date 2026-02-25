Viaje a España
El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026
Según ha podido confirmar este miércoles EL PERIÓDICO, la semana que viene una delegación vaticana viajará a España para continuar con los preparativos del viaje.
La oficialidad del viaje del Papa a España se ha hecho esperar, pero ha llegado finalmente este miércoles. Según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, León XIV realizará una visita de una semana, del 6 al 12 de junio. El desplazamiento tendrá un marcado carácter histórico: se producirá quince años después de la última presencia de un Pontífice en el país —la de Benedicto XVI— y coincidirá, además, con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona.
Por el momento, el Vaticano no ha concretado ni el programa ni las ciudades que formarán parte del itinerario. Esa información, han señalado fuentes vaticanas, se dará a conocer "a su debido tiempo·. De hecho, según indicaron este miércoles fuentes próximas a la organización a EL PERIÓDICO, una delegación de la Santa Sede viajará la próxima semana a Madrid, Barcelona y Canarias para continuar con los preparativos de la visita de León XIV.
Madrid, Barcelona y luego, Canarias
Como adelantó días atrás EL PERIÓDICO, la hipótesis más plausible es que León XIV realice una visita con escalas primero en Madrid, después en Barcelona y, por último, en Canarias. En particular, en la capital española se trabaja con la hipótesis de un encuentro multitudinario con jóvenes y de una misa "abierta a todo el mundo". Con ello, también habrá con toda probabilidad un saludo institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está siendo gestionado de la Secretaría de Estado vaticana y las autoridades españolas.
En Barcelona, en cambio, el equipo vaticano y de los delegados en España están trabajando en la posibilidad de que León XIV se reúna el martes 9 con fieles católicos en el Estadi Olímpic Lluís Companys y el martes 10 asista a la reinauguración de la Sagrada Família.
Una alegría
La información ha sido festejada por diversos representantes de la Iglesia católica en España, entre ellos, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella."Es una alegría y damos las gracias al Papa por inaugurar la Torre de Jesucristo, que es la más grande de todas las iglesias del mundo”, ha afirmado en Ràdio Estel", ha dicho en una entrevista por radio. Tanto Francisco como León XIV "tienen una mirada de una Iglesia presente en el mundo, que quiere llevar un mensaje de paz y concordia", ha añadido.
"La archidiócesis de Madrid ha acogido con gran alegría la confirmación por parte de la Santa Sede del viaje apostólico de Su Santidad León XIV, previsto para el próximo mes de junio. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por toda la comunidad diocesana, que vive este anuncio como un motivo de esperanza y de comunión para la Iglesia en Madrid", ha escrito la institución en un comunicado público.
