El abogado de Maduro dice que EEUU no permite a Venezuela pagarle sus honorarios

La hipótesis sobre una inmensa fortuna acumulada durante años por Nicolás Maduro en el exterior se ha colado en el juicio que se le sigue en Estados Unidos. Barry Pollack, el abogado que lo representa acaba de asegurar que el Gobierno de Donald Trump bloquea la posibilidad de que las autoridades interinas venezolanas paguen por su asistencia legal al hombre que gobernó más de 13 años ese país sudamericano, hasta el pasado 3 de enero cuando fuerzas especiales de EEUU le capturaron junto con su esposa, Cilia Flores y les llevaron a una prisión de Nueva York.

Pollack es un avezado profesional. Ha defendido a Julian Assange en el caso WikiLeaks. No es un letrado de honorarios accesibles. Días atrás hizo pública una carta en la cual sostiene que el Departamento de Estado norteamericano "interfiere" en la "capacidad de Maduro para contratar un abogado". La Sexta Enmienda es clara al respecto: un acusado puede buscar el letrado de su conveniencia, en la medida que pueda pagarlo, y en este caso, remarcó Pollack, el Palacio de Miraflores tiene la "obligación" de hacerlo. El presidente descabezado tiene por su parte una "expectativa legítima" de que el Gobierno que preside temporalmente Delcy Rodríguez ha asumido la responsabilidad de hacerlo.

Algo sucedió en el camino para que Pollack hiciera pública la situación. La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) le habilitó para desempeñarse como abogado. Sin embargo, retiró horas más tarde la licencia. Un acto que el letrado considera contradictorio en momentos que el organismo ha permitido a empresas e incluso ciudadanos norteamericanos realizar operaciones económicas con el Estado venezolano. Esta facilidad ha sido vista como un modesto alivio de las sanciones impuestas por Washington a Caracas antes del 3 de enero.

Detrás del giro de la OFAC se encuentra una especulación de la cual ha dado cuenta The New York Times a modo de conjetura. La Administración de Trump puede estar especulando con que Maduro cuenta con medios propios para afrontar los gastos de su defensa. Por el momento, no le ha exigido al "presidente obrero", como le gustaba llamarse, que presente pruebas de su insolvencia.

Maduro se declaró "no culpable" de los cargos que le imputa la justicia de Estados Unidos. En el marco del proceso que se le sigue, el Consejo Federal de Suiza congeló activos valuados por unos 888 millones de dólares que supuestamente pertenecerían al exgobernante. La medida fue adoptada con el alegado propósito de evitar que esa suma gigantesca sea retirada. El dinero permanecerá retenido hasta que concluyan las investigaciones que permitan fehacientemente dilucidar el nombre de su dueño. Suiza informó que de confirmarse un origen ilícito de la fortuna se iniciarían los trámites para reembolsar los activos a Venezuela.

"Modestos ahorros"

Cuando no pasaba por su mente la posibilidad de ser capturado, Maduro hacía gala de una discutible economía personal marcada por la austeridad. Dijo entonces que su única posesión era "una cuentica de ahorro". Transparencia Venezuela ha hablado de bienes por 3.800 millones de dólares vinculados a desvíos de dinero público y actividades ilegales como el comercio del oro. Esa aseveración no ha sido por ahora probada.