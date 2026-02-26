Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. / Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

EFE

Copenhague

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció este jueves la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 24 de marzo.

Frederiksen, que ya había encabezado un Ejecutivo en minoría entre 2019 y 2022, gobierna desde hace cuatro años en coalición con el Partido Liberal y el centrista Partido Moderado.

