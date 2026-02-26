EEUU e Irán cierran la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo pero con avances "significativos"

Irán, que hasta la fecha se ha negado tajantemente a negociar nada que no sea su programa nuclear con Estados Unidos, ha asegurado este jueves que un acuerdo con Washington es posible si se "separan los asuntos nucleares de los no nucleares". El régimen de los ayatolás y Washington han celebrado este jueves su tercera ronda de negociaciones, hasta la fecha solo nucleares, en Ginebra, Suiza, con la mediación del ministro de Exteriores de Omán. Las negociaciones han terminado sin acuerdo, y con ambas partes instándose a negociaciones técnicas la semana que viene. El final aún se ve muy lejos: los estadounidenses buscan un acuerdo que incluya, también, el programa de misiles balísticos de la República Islámica, además del apoyo de Irán a sus milicias afines en todo Oriente Próximo.

Teherán siempre ha rechazado tratar estos temas y ha presionado, hasta la fecha, para conseguir un acuerdo que lleve a EEUU a retirar todas sus sanciones a cambio de rebajar su enriquecimiento de uranio, cercano actualmente al nivel necesario para desarrollar la bomba atómica. Washington reclama un final definitivo a dicho enriquecimiento.

"Hemos terminado el día después de un progreso significativo. Continuaremos después de consultar con las capitales respectivas, y la semana que viene continuarán conversaciones a nivel técnico en Viena", ha declarado Badr bin Hamad Al Busaidi, ministro de Exteriores omaní.

Las posiciones no podrían estar más alejadas, y el riesgo de una guerra entre los dos países —con gran parte de la flota estadounidense en las costas de Irán— es más real que nunca. "En la reunión han sido propuestas ideas que debemos consultar con nuestra capital. Hay aún una distancia que tiene que ser reducida", ha declarado durante este jueves una fuente anónima iraní a la agencia Reuters.

Hasta la fecha, durante las negociaciones, Irán ha estado dando mensajes huecos aunque optimistas, buscando, según los expertos, tiempo en la mesa de negociaciones para evitar el ataque de Estados Unidos.

"Si no podemos siquiera conseguir avances en su programa nuclear [durante las negociaciones], será difícil progresar en la materia de los misiles balísticos", declaró este miércoles por la noche el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Conversaciones largas e indirectas

Este juevesa en Ginebra, los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, han sido los representantes habituales: su yerno, Jared Kushner, y su jefe negociador, Steven Witkoff. Ambos han realizado reuniones indirectas —siempre a través de Omán y desde habitaciones distintas— con el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi.

El formato ha sido el mismo que en las rondas anteriores, aunque la de este jueves ha sido la más larga de todas, con un primer encuentro por la mañana y otro, más corto, por la tarde, mientras todo Oriente Próximo aguanta la respiración ante la elevada posibilidad de una intervención estadounidense.

Noticias relacionadas

Trump, la semana pasada, dio un plazo de 10 días a Teherán para aconseguir un acuerdo, y ese supuesto plazo termina la semana que viene. El multimillonario amenazó que si su plazo no era respetado, entonces pasarían "cosas malas".