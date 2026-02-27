EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por "seguridad" en plena tensión con Irán

El ambiente se caldea en Oriente Próximo. Con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí, también viene un alarmante anuncio de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Después de evacuar a su personal en Beirut este lunes, las autoridades estadounidenses han autorizado este viernes la salida de Israel del personal no esencial de sus familiares por "riesgos de seguridad". "No hay necesidad de entrar en pánico, pero para aquellos que desean irse, es importante hacer planes para partir lo antes posible", ha escrito Mike Huckabee, el embajador estadounidense en Israel, en un correo electrónico enviado esta mañana.

Sin embargo, Huckabee ha expresado la urgencia del momento escribiendo que si algún miembro del personal o familiar desea partir, "debe hacerlo HOY", según informa The New York Times. "Concéntrense en conseguir un billete a cualquier lugar desde donde puedan continuar su viaje a Washington D. C., pero la prioridad será salir del país rápidamente", ha dicho, a la vez que ha alertado de que la salida del personal no urgente "probablemente resultará en una alta demanda de billetes de avión" este viernes. El comunicado de la embajada establece que "en respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania".

Llegada del portaaviones estadounidense

También este viernes ha llegado al puerto de Haifa el mayor portaaviones del mundo, el estadounidense USS Gerald R. Ford, como parte del despliegue militar en la región frente a un posible ataque a Irán. Washington ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak hace dos décadas. Ahora mismo, cerca de Irán, hay dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate. Este jueves Teherán y Washington han concluido su tercera ronda de negociaciones del año en Ginebra. El encuentro sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní ha terminado con un tono positivo por parte de los mediadores. La próxima semana las delegaciones volverán a reunirse.

Hace semanas que la retórica del presidente estadounidense Donald Trump pronostica una escalada militar con Irán. La posibilidad de un enfrentamiento iniciado por Washington coincide con la publicación de los papeles de Jeffrey Epstein, el pedófilo que fue amigo del mandatario republicano. La Administración Trump se debate entre un ataque puntual o de una campaña militar más sostenida en el tiempo. Este jueves el general Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos que supervisa las fuerzas de Oriente Medio, ha informado a Trump sobre posibles opciones militares contra Irán, según ABC News. El principal asesor militar del presidente y jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, también estuvo presente en el encuentro.

Alarma en la ONU

"Estoy extremadamente alarmado por la posibilidad de una escalada militar regional y su impacto sobre los civiles, y espero que prevalezca la voz de la razón", ha declarado Volker Turk, el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "No debemos recurrir a la violencia como principio rector; el mundo no puede quedarse de brazos cruzados mientras el edificio del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos se desmantela ante nuestros ojos", ha afirmado desde Ginebra. Varios países de diferentes latitudes han urgido a su ciudadanía para que abandone Irán ante la posibilidad de que la escalada tenga lugar pronto. El último en hacerlo este viernes ha sido Canadá.

Algunos países, como Australia y Estados Unidos, han animado a sus ciudadanos a que abandonen el Líbano e Israel por si se ven afectados por la escalada de violencia. A su vez, Kataeb Hizbulá, un poderoso grupo armado iraquí respaldado por Irán, ha dicho a sus combatientes que se preparen para el escenario de una larga guerra en el vecino Irán si Estados Unidos lanza ataques. "En medio de las amenazas estadounidenses y la acumulación militar que indican una peligrosa escalada en la región, es necesario [que todos los combatientes] se preparen para una guerra de desgaste potencialmente larga", ha alertado en un comunicado, alertando de las "inmensas pérdidas" que sufrirían. Aunque no intervinieron durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio pasado, un comandante de una facción armada ha dicho a AFP que es "muy probable" que su grupo intervenga en caso de ataques.