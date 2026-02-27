Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contrato da augaAmesCEIP Apóstolo SantiagoCasco históricoTráfico de drogas
instagram

Tensión en el Caribe

Trump dice que tal vez opte por "una toma amistosa de Cuba"

El mandatario desliza la posibilidad en plena escalada por el bloqueo energético, mientras La Habana mantiene contactos con Washington

Donadl Trump se pronuncia sobbre las tensiones con Cuba

Donadl Trump se pronuncia sobbre las tensiones con Cuba / EFE

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país podría optar por una "toma de control amistosa de Cuba", en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.

"Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba", declaró a la prensa en la Casa Blanca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents