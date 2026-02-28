Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel alerta del lanzamiento de misiles desde Irán

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán cierra colegios y recomienda a la población salir de Teherán El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció este sábado que los centros educativos permanecerán cerrados, las oficinas públicas trabajaran al 50 % y llamó a la población a abandonar Teherán porque esperan nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra la capital. “Según la información obtenida sobre estos dos regímenes corruptos, sus operaciones en Teherán y en algunas otras ciudades continuarán”, indicó el máximo organismo de seguridad del país. “Por ello, en la medida de lo posible, manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros centros y ciudades si les es factible, para mantenerse a salvo de las agresiones de estos dos regímenes”, pidió.

Catar asegura haber "frustrado con éxito" ataques iraníes contra su territorio El Ministerio de Defensa catarí anunció este sábado que ha "frustrado con éxito" varios ataques iraníes lanzados contra su territorio, donde Estados Unidos tiene la base de Al Udeid, su principal localización miliar en la región. "El Ministerio de Defensa anuncia que, gracias a la alta preparación, la vigilancia de seguridad y la coordinación conjunta entre las autoridades pertinentes, ha frustrado con éxito una serie de ataques dirigidos contra el territorio del país", aseguró un breve mensaje oficial en X, que no ofrece más detalles. Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.

Irán dice haber atacado bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwait Irán atacó con misiles este sábado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr. "Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia.

Explosiones de frecuencia e intensidad sin precedentes sobre territorio jordano Explosiones sin precedentes sacudieron este sábado el norte de Jordania y algunos fragmentos de misiles han caido sobre el país, con una frecuencia e intensidad sin precedentes en la zona en comparación con las escaladas bélicas de los últimos años en la zona, según comprobó EFE sobre el terreno. Las sirenas comenzaron a sonar en varias partes del reino mientras se intensificaba esta mañana la confrontación militar entre Israel y EE.UU - que atacaron varios objetivos en territorio iraní- y después de que la Guardia Revolucionaria lanzara varios misiles en represalia contra territorio israelí. Jordania ya fue escenario del cruce de misiles entre Israel e Irán en varias ocasiones, ya que la trayectoria de los misiles que vuelan entre ambos países pasa necesariamente por su espacio aéreo.

Irán denuncia la violación de su territorio y soberanía por los ataques de Israel y EE.UU. Irán denunció este sábado como una violación de su integridad territorial y soberanía nacional los ataques de Israel y Estados Unidos contra infraestructuras defensivas y militares en el país persa.

La aviación israelí bombardea el oeste de Irán El Ejército de Israel está bombardeando objetivos militares en el oeste de Irán, según un comunicado emitido este sábado por las fuerzas armadas. "La Fuerza Aérea de Israel está en estos momentos lanzando ataques extensivos contra varios objetivos militares en el oeste de Irán", señala el comunicado castrense.

Cerca de 38.500 turistas se quedan atrapados en Israel tras los ataques contra Irán Unos 38.500 turistas se encuentran en territorio israelí, según datos ofrecidos a EFE por el Ministerio de Turismo de Israel, que ha cerrado su espacio aéreo tras haber atacado a Irán la mañana de este sábado. Los datos, que están actualizados a fecha de ayer, indican el número aproximado de extranjeros que se habrían quedado atrapados en el país, ya que desde este sábado no hay vuelos de llegada o salida hasta nuevo aviso. Tanto en Jerusalén, como en otras urbes del norte de Israel, se han oído esta mañana las alarmas antiaéreas y explosiones a causa de las intercepciones de misiles de Irán, que sigue atacando el país en represalia en diferentes andanadas.

Expresidente ruso dice que las negociaciones con Irán eran una "tapadera" El expresidente ruso Dmitri Medvédev tachó este sábado de "tapadera" las recientes negociaciones de Estados Unidos con Irán, país que fue bombardeado hoy por fuerzas israelíes y estadounidenses. "Nadie lo duda. Nadie quería negociar nada", escribió Medvédev en Telegram. El actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso agregó que el "pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara". En este sentido, recordó que el país persa fue fundado hace 2.500 años, y Estados Unidos, hace 249 años. ”Veremos (qué ocurre) dentro de 100 años”, agregó.

Los hutíes denuncian la operación de EEUU e Israel contra Irán como el "preludio" de una conquista regional El movimiento hutí de Yemen ha denunciado que el ataque masivo desencadenado este sábado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Irán no es más que el "preludio" de una campaña destinada en último término a "subyugar" la región entera de Oriente Próximo. Los hutíes, en un comunicado publicado por su agencia oficial SANA, han condenado sin paliativos "la traicionera y criminal agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán", que ha descrito como "una escandalosa desviación de las leyes internacionales" que pone de manifiesto "la verdadera naturaleza de Estados Unidos e Israel como dos potencias agresivas que ignoran las leyes y los valores humanitarios".