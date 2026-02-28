Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel alerta del lanzamiento de misiles desde Irán

Israel ataque Teherán en "un ataque preventivo"

Pakistán ha bombardeado Kabul y ha anunciado que entra en una "guerra abierta" con Afganistán tras días de intensos combates en la frontera

El ataque de Israel contra Irán se lanzó junto con EE.UU., según fuente israelí

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Tracking Pixel Contents