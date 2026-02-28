Ataque conjunto con EEUU
Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán y se alargará "lo necesario"
EFE
El Ejército de Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán lanzada este sábado, de la mano de Estados Unidos, y durará el tiempo "necesario", señaló un oficial de las fuerzas armadas en una comparecencia con la prensa.
"Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio", aseveró.
Preguntado por si el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, era uno de los objetivos de los ataques lanzados hasta el momento, el militar no se pronunció, limitándose a responder que sus objetivos son de "alto nivel, gente implicada en el plan para destruir a Israel". Sin embargo, un oficial israelí ha asegurado que tanto Jameneí como el presidente Masoud Pezeshkian eran objetivos, informa Haaretz.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Cientos de kilos de lacón y música de Los Satélites: la fiesta a 30 minutos de Santiago para bailar y repetir plato
- La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
- Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición
- Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
- Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia competirán por ser el mejor cocinero joven de España
- La DGT pone en marcha dos nuevos radares en Galicia: dónde están ubicados y qué debes saber