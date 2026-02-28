Reacciones al ataque de Israel y EE UU sobre Irán: Urtasun lo tacha de "ataque ilegal" y pide a la UE "alzar la voz"

El ataque lanzado este sábado por Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán ha abierto una cascada de reacciones políticas y diplomáticas, con mensajes que apuntan al cambio de régimen en Teherán y respuestas desde aliados de la República Islámica. Mientras Benjamin Netanyahu y Donald Trump justifican la ofensiva en la necesidad de neutralizar una “amenaza existencial”, Irán denuncia una violación de su soberanía. Rusia, por su parte, sostiene que las negociaciones previas fueron una “tapadera”, y los hutíes de Yemen describen la operación como el “preludio” de un plan para “subyugar” Oriente Próximo. Mientras que, Irán denunció este sábado como una violación de su integridad territorial y soberanía nacional los ataques de Israel y Estados Unidos contra infraestructuras defensivas y militares en el país persa.

Tras los bombardeos, Israel registró nuevas andanadas de misiles en represalia. En Jerusalén y en otras ciudades del norte del país se oyeron alarmas antiaéreas y explosiones, atribuidas a intercepciones.

Netanyahu reivindica la operación y apunta al cambio de régimen

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este sábado en un mensaje a la ciudadanía el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que, según sus palabras, busca “eliminar la amenaza existencial” de Irán. En un vídeo grabado, el dirigente israelí subrayó el papel del presidente estadounidense, Donald Trump, al que atribuyó un liderazgo “histórico” para lanzar la ofensiva.

Netanyahu sostuvo que la operación “creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino” y llamó a los distintos grupos del país a “liberarse del yugo de la tiranía” y a “construir un Irán libre y pacífico”.

“Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha clamado 'Muerte a Israel' y 'Muerte a Estados Unidos'. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo”, afirmó para justificar el ataque. “No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”, añadió, en alusión al programa nuclear iraní y a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que han quedado cortadas por la ofensiva.

Trump exige la rendición de las fuerzas iraníes y promete amnistía

Donald Trump, en un discurso pronunciado minutos después del inicio de la ofensiva, planteó como objetivo final la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la república islámica desde 1979: el estamento clerical y la Guardia Revolucionaria. “Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance”, manifestó, y aseguró que el ataque supone “la única oportunidad” que tendrían “durante generaciones” para derrocar a las autoridades.

“Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar”, remachó. En paralelo, lanzó una advertencia a las fuerzas de seguridad: “A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la Policía, les digo esta noche que deben deponer las armas. Seréis tratados con justicia y con inmunidad total u os enfrentaréis a una muerte segura”.

Medvédev acusa a EE UU de usar las negociaciones como “tapadera”

El expresidente ruso Dmitri Medvédev, actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso, fue el primer alto cargo ruso en reaccionar públicamente a los ataques contra Irán. Medvédev tachó de “tapadera” las recientes negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

“Nadie lo duda. Nadie quería negociar nada”, escribió en Telegram. Añadió que el “pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara” y contrapuso la antigüedad de Irán, “fundado hace 2.500 años”, frente a Estados Unidos, “hace 249 años”. ”Veremos (qué ocurre) dentro de 100 años”, concluyó.

Los hutíes denuncian una “agresión” y hablan de plan para “subyugar” la región

El movimiento hutí de Yemen, aliado tradicional de Irán, denunció que el ataque masivo contra los centros de poder iraníes no es más que el “preludio” de una campaña destinada a “subyugar” Oriente Próximo.

En un comunicado difundido por su agencia oficial SANA, condenó “la traicionera y criminal agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán”, que describió como “una escandalosa desviación de las leyes internacionales” y como prueba de “la verdadera naturaleza de Estados Unidos e Israel como dos potencias agresivas que ignoran las leyes y los valores humanitarios”.

Los hutíes, que han protagonizado campañas de ataques contra Israel y contra la navegación en el mar Rojo, expresaron su “firme solidaridad con la República Islámica de Irán, sus líderes, su gobierno y su pueblo”, y defendieron el “legítimo derecho” de Teherán a proteger “su soberanía y seguridad”. A su juicio, la operación representa “un paso adelante en un proyecto estadounidense-israelí destinado a subyugar la región y permitir que la entidad israelí imponga su dominio”.

A las críticas desde Rusia y el movimiento hutí de Yemen se suma en España la del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que califica la operación de “ataque ilegal” y reclama que la Unión Europea refuerce su autonomía política y militar.

“El uso de la fuerza sólo se puede utilizar en casos muy concretos, como es la legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad, y este es un ataque unilateral y, por lo tanto, ilegal a los ojos del derecho internacional”, explicó Urtasun en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Ante esta situación, el ministro ha señalado que es un escenario en el que la Unión Europea debe "alzar la voz", defender el derecho internacional y su independencia.

"La autonomía militar significa dejar de depender militarmente de Estados Unidos, y eso pasa por la construcción de la defensa europea, que poco a poco se ha ido construyendo pero vamos demasiado poco a poco", ha añadido Urtasun.

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun en un acto en Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press

En el plano civil, el Ministerio de Turismo de Israel cifró en unos 38.500 los turistas que se encuentran en el país, según datos ofrecidos a EFE. La cifra refleja el número aproximado de extranjeros que podrían haber quedado atrapados después de que Israel cerrara su espacio aéreo tras el ataque. Desde este sábado no hay vuelos de llegada o salida “hasta nuevo aviso”.

Noticias relacionadas

España sigue la situación en Irán, con 158 españoles registrados

La Embajada de España en Teherán está “siguiendo de cerca” la situación en Irán, donde Exteriores tiene constancia de 158 españoles, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las recomendaciones de viaje se mantienen en “el nivel más elevado de alerta”. Exteriores “desaconseja completamente” viajar a Irán y recomienda a los españoles que ya se encuentren allí que abandonen el país “haciendo uso de los medios disponibles”.