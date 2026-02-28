LLUVIAS
Suben a 66 los muertos por los temporales en Brasil
Las búsquedas de desaparecidos se han intensificado hoy debido a la mejora del clima
EFE
El número de muertos por las lluvias en el sureste de Brasil subió a 66, mientras tres personas continúan desaparecidas en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais, informaron este sábado fuentes oficiales.
Los equipos de rescate intensificaron las operaciones en el quinto día de búsquedas gracias a la mejora de las condiciones climáticas, aunque persiste el riesgo de deslizamientos debido a la humedad del terreno.
Según el Cuerpo de Bomberos regional, este sábado localizaron a otra de las personas desaparecidas en Juiz de Fora, municipio de cerca de medio millón de habitantes que concentra el mayor número de víctimas, ahora con 60 fallecidos.
En esa ciudad falta encontrar el cuerpo de un menor, que se suma a dos personas desaparecidas en Ubá, donde la catástrofe ya dejó seis víctimas mortales.
Ambas localidades, situadas en una región del sur de Minas Gerais propensa a intensas lluvias durante el verano austral, sufrieron graves daños en infraestructuras y unas 4.700 de personas, que tuvieron que abandonar su hogar o perdieron por completo sus viviendas, están ubicadas en refugios temporales.
Los aguaceros que comenzaron el pasado lunes también han afectado a otros municipios de la región, como Cataguases.
El río Pomba se desbordó entre el jueves y el viernes, causando inundaciones en varios barrios y ampliando el alcance de la emergencia en la zona.
