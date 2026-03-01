Los ataques iraníes contra Baréin causan "daños materiales" en un hotel céntrico en Manama

El hotel Crown Plaza, situado en la capital bareiní de Manama, fue objeto de uno de los ataques iraníes en represalia por las acciones de Estados Unidos e Israel contra el país persa, dejando "daños materiales, pero no víctimas mortales", según informó este domingo el Ministerio del Interior de Baréin.

En vista a lo sucedido, la embajada de Estados Unidos en Baréin aconsejó a sus ciudadanos que eviten "alojarse en hoteles en Manama", ya que "pueden ser objetivos".

Además de este impacto, el Centro Nacional de Comunicaciones (NCC en inglés) de Baréin confirmó que los sistemas de defensa aérea antimisiles de las Fuerzas de Defensa de Baréin neutralizaron "de manera eficaz" una nueva oleada de misiles balísticos y drones iraníes dirigidos contra territorio bareiní.

Según el NCC, la caída de un número "limitado" de restos provocados por dichas intercepciones obligó a las autoridades competentes a iniciar un procedimiento de seguridad para contener los posibles daños derivados de estos hechos.

Por ello y por posibles nuevos ataques, el Ministerio del Interior de Baréin urgió a sus ciudadanos a "tomar las carreteras principales solo en casos de necesidad" para "permitir a las autoridades emplear las carreteras de forma eficiente".

También instaron a todos los residentes en suelo bareiní a dirigirse de forma calmada al "lugar seguro más cercano".

Las autoridades de Baréin han hecho hincapié en que los ataques iraníes constituyen una violación de su soberanía.

Baréin acoge la base principal de la quinta flota de los EE.UU en el golfo Pérsico.