Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán sube a 180 la cifra de muertos en la escuela bombardeada

Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

La situación en Kuwait La Embajada de Estados Unidos en Kuwait dijo este lunes que existe una "amenaza continua" de ataques con misiles y drones contra el rico país petrolero y pidió que no se visite la legación, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva conjunta entre Israel y EE. UU. contra el país persa. En su página web, la legación diplomática emitió una alerta y aseguró que existe "una amenaza continua de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) sobre Kuwait", donde ya ha habido algunas acciones militares por parte de Irán, que también ha atacado Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de EE.UU. en la región.

La postura de China China instó este lunes a "detener inmediatamente las operaciones militares" tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán y expresó su "profunda preocupación" por el riesgo de que el conflicto se extienda a otros países de la región. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning afirmó en la rueda de prensa diaria del departamento que los ataques lanzados el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán "no contaron con autorización del Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas y "violan el derecho internacional".

Nuevos ataques a Israel La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que junto con Estados Unidos lanzó una guerra contra el país persa el sábado. “La décima oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las grandes puertas del fuego sobre los territorios ocupados”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.

Los ataques contra Hizbulá durarán días El Ejército israelí aseguró este lunes que los ataques contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia chií libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel, y este respondiera de madrugada con una oleada de ataques causando al menos 31 muertos y 149 heridos. "No solo operamos a la defensiva, sino que también pasamos a la ofensiva. Debemos prepararnos para los días largos de combate que nos esperan", dijo hoy el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, tras una evaluación de los bombardeos contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano.

La situación en el Golfo Pérsico El espacio aéreo de la mayoría de los países afectados por la escalada sigue cerrado, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

20 muertos en ataques nocturnos Teherán Al menos 20 personas murieron en un ataque Israeli-estadounidense contra una céntrica plaza de Teherán, que vivió anoche varias oleadas de bombardeos. El ataque en la plaza Nilufar destruyó varias viviendas y causó al menos 20 muertos, informó la agencia Mehr.

La situación en el estrecho de Ormuz La naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines aseguró que las autoridades iraníes han prohibido el tránsito por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo global, ante la escalada bélica con Israel y Estados Unidos, según recoge el medio económico japonés Nikkei. El anuncio llega después de que este domingo las tres principales compañías japonesas de transporte marítimo (Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen y Kawasaki Kisen) decidieran suspender su tránsito por el estrecho, clave para las importaciones de crudo al archipiélago.

180 muertos en la escuela de Minap El Ministerio de Salud iraní elevó este lunes a al menos 180 el número de fallecidos por el ataque en la escuela de Minap, en Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa comenzada el sábado.

Andrea López-Tomàs Hizbulá lanza cohetes hacia el norte de Israel De nuevo, el eco de los bombardeos desvela de madrugada al pueblo del Líbano. Alrededor de las dos de la mañana local (1:00 hora peninsular española), el Ejército israelí ha confirmado que Hizbulá estaba detrás del reciente lanzamiento de cohetes desde el Líbano. Una hora más tarde, el grupo libanés ha dado la misma confirmación. La agresión con cohetes es una "venganza por la sangre del líder supremo de los Musulmanes, Ali Jameneí", el ayatolá líder supremo iraní asesinado por Estados Unidos e Israel este sábado en Teherán. A modo de respuesta, las tropas israelíes no han tardado en bombardear objetivos en todo el Líbano. Lea aquí la crónica completa.