Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia alcanza infraestructura portuaria de la región de Odesa en un nuevo ataque sobre Ucrania

Un miembro del grupo de búsqueda ‘Platsdarm’ de Ucrania trabaja en la exhumación e identificación de los cuerpos de militares rusos.

Un miembro del grupo de búsqueda ‘Platsdarm’ de Ucrania trabaja en la exhumación e identificación de los cuerpos de militares rusos. / EP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

