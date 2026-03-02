La impopularidad de Macron le pasa factura

Emmanuel Macron es el presidente más impopular de la historia de Francia, con apenas un 23% de aceptación por parte de sus ciudadanos. Una impopularidad que ya no es solo un problema interno.

La inestabilidad política que ha marcado a Francia desde que el presidente decidió disolver la Asamblea Nacional el verano de 2024, a tan solo unas semanas de los Juegos Olímpicos, generó fuera del país una gran desconfianza sobre su capacidad de liderazgo. Su llegada al Palacio del Elíseo en 2017 creó grandes expectativas. Macron se presentó como un político que rompía todos los esquemas; el presidente más joven con ideas nuevas y con la ambición de volver a poner a Francia en los más alto del panorama internacional.

Sin embargo, su proyecto de devolver la 'grandeur' a Francia ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, empezando por la muerte lenta de la 'Francafrique'; En 2020, Francia perdió en Mali, en 2022 en Burkina Faso, y en 2023 en Níger, cuando retiró sus tropas tras una serie de golpes de Estado, que se han traducido en gobiernos contrarios a la presencia de la antigua metrópoli. Otro de sus proyectos fallidos fue la gestión de la crisis migratoria en el Canal de la Mancha, donde Francia acabó firmando un acuerdo con Reino Unido, que numerosos analistas consideran desfavorable para Francia. Más recientemente, Macron tampoco logró reunir el apoyo suficiente entre los países europeos para frenar el acuerdo de libre comercio Mercosur.

La guerra de Ucrania llegó como una oportunidad para que el presidente francés pudiera levantar los índices de popularidad y pudiera demostrar sus 'skills' de liderazgo. Durante los primeros meses de conflicto, su papel de mediador consiguió convencer a parte del electorado, generando un "efecto bandera", pero a medida que ha ido avanzando la guerra y que los problemas internos del país se han agravabado, los franceses han vuelto a cuestionar su capacidad de gestión. “Dedica más tiempo a otros países que al suyo propio”, dice François, vecino del distrito 17 de París.

La renta y el poder adquisitivo

Una crítica que respalda parte de la ciudadanía, especialmente, ante informes como el publicado en 2023 por el Instituto Nacional de Estadística de Francia, en el que se muestra la tasa más alta de pobreza en el país desde hace 30 años, con alrededor de 10 millones de personas por debajo del 60% de la renta mensual media (1.288 euros). La pérdida de poder adquisitivo de los franceses y el aumento de los problemas de inseguridad y salubridad en sus calles ha generado que la impopularidad del presidente crezca de puertas para adentro.

Noticias relacionadas

Paradójicamente, en el plano europeo, Emmanuel Macron es el líder más popular en la Unión Europea con un 46% de opiniones positivas entre los ciudadanos, superando a otros líderes como Georgia Meloni con 42% o Pedro Sánchez con un 33%, según un sondeo publicado por Euractiv. Los líderes europeos valoran positivamente su intención de liderar cumbres con el fin de buscar un consenso sobre los grandes desafíos a los que se enfrenta el viejo continente, desde la seguridad energética, o las amenazas arancelarias hasta la defensa común.