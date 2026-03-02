Irán rechaza negociar con EEUU y extiende sus ataques por Oriente Próximo

Irán no ha iniciado la guerra contra EEUU e Israel, y no se muestra dispuesta tampoco a terminarla. Así se desprende de las palabras, este lunes, de altos cargos de la República Islámica —los que aún siguen con vida, después del asesinato de gran parte de la cúpula militar y política iraní, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí—, que se han enrocado en continuar en un conflicto al que toda la región se ha visto arrastrada.

Dentro de Irán, menos 555 personas han muerto a causa de los bombardeos de Israel y Estados Unidos desde el sábado por la mañana, según ha asegurado la Media Luna Roja iraní, cuyo recuento no diferencia militares de civiles. De los 555, según esta organización —afiliada a la Cruz Roja Internacional—, al menos 175 murieron en un bombardeo contra una escuela primaria de niñas en la localidad de Manab. Se desconoce la identidad de los demás supuestos muertos, mientras Tel Aviv y Washington aseguran estar atacando posiciones de la Guardia Revolucionaria, defensas antiaéreas y fuerzas gubernamentales por toda Irán.

Fuera de Irán y hasta la fecha, al menos nueve personas murieron por un bombardeo iraní contra Jerusalén, además de tres soldados estadounidenses. Este lunes, tres cazas F-15 de EEUU han sido derribados en territorio de Kuwait por fuego amigo, ha confirmado el propio Estados Unidos. Todos los tripulantes han resultado vivos.

Los países del Golfo se han convertido de esta forma en la vanguardia de un conflicto que han intentado evitar en todo momento. Qatar, el país de la región que antiguamente gozaba de mejores relaciones con Irán, ha prometido incluso que responderá militarmente a los bombardeos que Doha ha recibido durante los últimos días.

Este lunes, de hecho, el aeropuerto de la capital qatarí —uno de los más transitados del mundo— ha sido atacado por drones iraníes. Qatar ha asegurado haber conseguido repeler el ataque, según ha asegurado un portavoz del Ministerio de Exteriores del país árabe.

"Las falsas esperanzas del presidente estadounidense, Donald Trump, han arrastrado a toda la región a una guerra innecesaria. Y ahora se le ve preocupado por más muertes de ciudadanos estadounidenses. Sí, es realmente triste que esté sacrificando dinero y sangre estadounidenses para dar alas a las ambiciones expansionistas e ilegítimas del primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu", ha declarado este lunes el líder del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijaní.

Larijaní, tras la muerte de Jameneí, se ha convertido en el hombre fuerte del país persa, junto con un triunvirato interino conformado por el presidente del país, Mesud Pezeshkian, el jefe de la Justicia, Gholam-Hossein Mohseni Ejeí, y el clérigo y antiguo hombre cercano a Jameneí Alireza Arafi.

Ataque a una central nuclear

Mientras Israel expande la guerra al Líbano —con ataques contra Hizbulá, milicia aliada de Irán—, el país persa ha asegurado este lunes que su base nuclear de Natanz ha sido objetivo de bombardeos durante los últimos días.

Natanz, junto con las centrales de Fordow e Isfahan, ha sido el epicentro del programa nuclear iraní, que en los últimos años ha llegado a enriquecer uranio a niveles cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba atómica.

Ese paso final, sin embargo, nunca fue dado por una República Islámica que buscaba usar ese enriquecimiento a enormes niveles como arma negociadora con Washington. Esas conversaciones han ahora fallado, a pesar de que Trump aseguró este domingo estar dispuesto a volver a hablar. El ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, se ha pronunciado este fin de semana en el mismo sentido.

Pero los mensajes que salen de Irán son cruzados. "No negociaremos con Estados Unidos", ha dicho, tajante, Larijani este lunes. Turquía y Omán, países que han intentado mediar en el pasado, buscan rescatar una vía, la diplomática, que parece aún muy lejana.