Defensa prepara un avión militar para la evacuación de los españoles atrapados por la guerra de Irán

El Ejército del Aire y del Espacio ha recibido el encargo de Defensa de preparar un avión militar para llevar a cabo una misión de evacuación de ciudadanos españoles en el área afectada por los ataques a Irán y la respuesta iraní con el lanzamiento de misiles y drones contra los países vecinos del Golfo.

Fuentes militares confirman a este diario que los preparativos afectan de momento a un solo avión, un Airbus C-295, llamado T-21 en la nomenclatura de las Fuerzas Armadas españolas, del Ala 35 del Ejército del Aire, la dedicada a transporte de autoridades y material logístico.

De momento no se está pensando en habilitar uno de los aviones más grandes de la flota española, el A400M, que sí ha sido utilizado en evacuaciones anteriores, como algunas de las realizadas en Afganistán. Pero la decisión sobre la aeronave podría cambiar en las próximas horas.

La planificación se hace este martes pensando en un vuelo hasta Omán, el único punto del que por el momento se considera que se se puede extraer civiles en la zona afectada. Las fuentes consultadas descartan que ese vuelo pueda realizarse este miércoles, creen que habrá que esperar al menos 48 horas antes del viaje.

Todas las opciones sobre la mesa

El Ejecutivo ha anunciado este martes que ha puesto en marcha el plan de evacuación de los compatriotas en países del Golfo que han sido objeto de ataques por parte de Irán como represalia a la acción militar de Estados Unidos.

De momento, un grupo de algo más de 175 españoles que estaban en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) han venido hoy a Madrid en un vuelo comercial. Pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dejado claro este martes en rueda de prensa que todas las opciones están sobre la mesa.

"Por motivos evidentes de seguridad, no voy a entrar en ningún detalle hasta que no vayan concluyendo con éxito. Pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite, para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo desee". ha afirmado el jefe de la diplomacia. "En la vía aérea, barajamos tanto medios propios, medios del Ministerio de Defensa, como los vuelos comerciales, como el que en estos momentos está volando hacia España”, ha asegurado.

Hay cerca de 30.000 compatriotas en los lugares que han sido objetivo de ataques iraníes. El grueso de esa comunidad española en los países del Golfo está concentrado en Emiratos Árabes Unidos, con unos 13.000.

El ministro no ha querido estimar cuántos de esos españoles que desean salir de la zona. “El número total es difícil de saber, porque solamente allí donde se están abriendo ventanas de oportunidad y los espacios aéreos, que han estado hasta ahora mayoritariamente cerrados, nos podemos plantear una evacuación", ha resaltado.

Exteriores tiene abierto el gabinete de crisis y activada la sala de crisis del Ministerio "ininterrumpidamente, las 24 horas al día", hasta "que el último español que quiera regresar pueda hacerlo", ha concluido Albares.

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel atacaron la República Islámica de Irán. Asesinaron al máximo líder, el ayatolá Alí Jameneí. Como represalia, Irán lleva desde entonces lanzando misiles y drones contra los países de la zona donde hay bases militares estadounidenses: Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Omán, Kuwait, Arabia Saudí, Israel y Jordania. También ha alcanzado una base británica en Chipre, territorio europeo.