Guerra en Irán
Francia enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre
Se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea
EFE
Nicosia
Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota.
El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en una rueda de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).
- La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
- El avión más grande del Ejército del Aire realiza una escala técnica inesperada en Santiago antes de recoger tropas españolas en Estados Unidos
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- La Festa do Queixo de Arzúa cierra una edición multitudinaria con 40.000 asistentes y récord de participación
- Profesores de la USC amplían su experiencia en el extranjero: «Vives nunha realidade moi diferente á de Santiago»
- Oportunidad inmobiliaria cerca de Santiago: 4 pisos para estrenar desde 150.000 euros
- Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie
- Cierra un emblema de Vedra: La Taberna do Mosqueiro echa la persiana tras 70 años de historia