Hallan descuartizado el cadáver de un joven español en un domicilio París

La ciudad guipuzcoana de Tolosa y París comparten estos días la misma consternación por un crimen “dantesco”. El pasado lunes por la noche, las autoridades francesas hallaron el cuerpo desmembrado de un joven español en un domicilio de Saint-Denis, a las afueras de París.

La policía fue alertada por un familiar de la víctima, que llevaba días sin recibir noticias del joven. Al acceder al apartamento, los servicios de emergencias junto con la gendarmería encontraron una escena de extrema violencia, que difícilmente olvidarán los agentes. En medio del salón constataron “la presencia de restos humanos sobre una lona manchada de sangre, un torso humano en una caja de plástico y una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima”. Además de encontrar carne no identificada en una cacerola, según informaron fuentes policiales al medio Le Parisien. En el lugar del crimen también se recuperaron un cuchillo de cocina y unas tijeras de podar.

En el momento de la intervención se encontraba el propietario del piso, un hombre de 50 años, que inicialmente se negó a abrir la puerta a los gendarmes. Poco después, confesó a la policía ser el autor del crimen. Según el hombre, tuvieron una acalorada pelea “con herramientas”, en la que el inquilino acabó inconsciente. “Sin saber qué hacer, el propietario acabó desmembrando el cuerpo para transportarlo”, según declaró una fuente cercana a la investigación. Basándose en la declaración del asesino y, según los primeros indicios, todo apunta a que el joven fue asesinado el mismo 27 de febrero cuando se produjo el enfrentamiento, aunque la autopsia deberá acabar de confirmarlo.

El hombre se encuentra detenido en la comisaría de Saint-Denis y se enfrenta a cargos de “asesinato y profanación de cadáver”.

La víctima, un vecino de Tolosa

La víctima, D.P.T, un joven de 33 años vecino de Tolosa, residía en Francia desde hacía seis años, y tenía contacto habitual con su familia en España. Ante la falta de noticias desde hacía días, su tía se personó en el domicilio. Al ver su coche aparcado frente al edificio y no contestar al teléfono, la mujer decidió llamar a los servicios de emergencias, quienes accedieron al apartamento y destaparon uno de los crímenes más atroces que recuerdan en la comisaría de Saint-Denis.

"Durante toda la noche había policías por todas partes. (...) Algunos llevaban batas blancas y entraban y salían de la casa. No entendía qué estaba pasando; parecía una película", confesó Priya, vecina de la víctima para Le Parisien.

Noticias relacionadas

Según ha podido saber el Diario Vasco, la familia de la víctima ya se ha trasladado a la capital francesa para seguir de cerca las investigaciones y ayudar a las autoridades.