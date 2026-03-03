Sánchez sostiene en soledad las críticas a Trump por el ataque unilateral a Irán

Pedro Sánchez vuelve a sostener prácticamente en soledad una postura crítica con Estados Unidos e Israel por violar la legalidad internacional. Como ocurrió con la guerra de Gaza o la incursión estadounidense para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente del Gobierno ha sido el primero en poner el foco en la ruptura del orden internacional basado en reglas que, según su criterio, supone el bombardeo israeloestadounidense del país persa.

Mientras los grandes países europeos han eludido criticar a Washington o Tel Aviv por un bombardeo sin aval de Naciones Unidas y sin "casus belli", Sánchez ha optado por mantener una doble postura: oposición tanto al ataque de Estados Unidos e Israel como a la respuesta del régimen de los ayatolás contra los países de la región del Golfo e incluso Chipre, territorio UE. "Se puede estar contra un régimen odioso y a la vez contra una acción militar injustificada", ha dicho Sánchez.

Francia, Alemania y Reino Unido (conocidos como el grupo de tres países europeos E3) han emitido sendos comunicados en los que se pone todo el peso del conflicto en el régimen de los ayatolás. Critican el lanzamiento de misiles contra los países aliados de la región con el que ha respondido Teherán, y que han alcanzado Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Chipre.

"El E3 opera de manera autónoma del resto de los europeos dando por hecho que ya no estamos en un orden basado en reglas; dan por finiquitado el mundo basado en reglas", explica a EL PERIÓDICO la politóloga Ruth Ferrero. "La posición Bruselas es de apaciguamiento y supeditación estratégica con Estados Unidos: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y la responsable de la política exterior, Kaja Kallas, han ignorado que los ataques de Estados Unidos e Israel han sido no provocados".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, rechaza que España esté sola en su posición. "Me recuerda al reconocimiento del Estado de Palestina y a nuestro posicionamiento en Gaza: luego resultó que no íbamos solos, sino que éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que vendría después con nosotros", ha subrayado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Somos muchos más, infinitamente muchos más países y millones de personas en el mundo los que seguimos creyendo en el multilateralismo, los que seguimos creyendo en la Carta de las Naciones Unidas, en el respeto al derecho internacional y que la cooperación es siempre mucho más poderosa que la confrontación".

Sin permiso para usar Rota y Morón

El Gobierno no ha dado permiso para que Estados Unidos use las bases en España para la ofensiva contra Irán. La ministra de Defensa ha asegurado que no se les iba a dar asistencia para esta misión a los aviones allí presentes. El ejecutivo alega que no hay base legal para los ataques.

Para que un país ataque a otro, debe primero haber sido agredido o tener un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Washington y Tel Aviv han calificado esta guerra de "preventiva", ante la posibilidad de que Teherán consiga bombas nucleares.

Tras la negativa española al uso de las bases, el Pentágono ha terminado dando la orden de trasladar a otras bases europeas la escuadrilla de 15 grandes aviones cisterna y de transporte logístico apostada en las bases de Morón y Rota.

El congresista estadounidense, Lindsey Graham, muy cercano al presidente Donald Trump, ha cargado contra el Gobierno español por esta decisión.

"El actual Gobierno de España se está convirtiendo en el paradigma de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo moral y que, al parecer, se muestra reacio a condenar al régimen terrorista de Irán y no hace más que criticar a Estados Unidos", ha escrito en la red social X. "Los españoles muestran una indignación justa por la invasión de Putin en Ucrania, como debe ser. Pero cuando se trata del pueblo iraní, que lleva tanto tiempo sufriendo, parece que España es, como mínimo, indiferente. En momentos como este, se conoce la verdadera naturaleza de los aliados. Espero que este Gobierno español sea una anomalía, no la norma. La historia dejará constancia de dónde estaba España".

A las críticas provenientes del otro lado del Atlántico se han sumado las de los dos principales partidos de la oposición. "Cómo no vamos a llamar ayatolá a un tipo como Sánchez, al que han aplaudido los ayatolás", ha dicho el líder de Vox, Santiago Abascal. "Algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado la vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez.

Ambos se referían a un mensaje de la Embajada de Irán en España agradeciendo la posición española. Sin embargo, el ministro de Exteriores convocó este lunes al embajador de Irán, Reza Zabib, para protestar por los ataques a los países del Golfo. No ha convocado a los representantes de Irán o Israel, ni se lo está planteando, ha asegurado el ministro.

El Ministerio no ha respondido a la pregunta de EL PERIÓDICO de por qué esta asimetría.

“España no está sola. Es coherente. Qué mejor signo de un aliado que comprobar que se comporta de igual modo con consistencia y coherencia frente a todos los desafíos a los que se enfrenta el mundo: Ucrania, Gaza, Venezuela, ahora Irán”, aportan fuentes de Moncloa. “En todos España mantiene la misma posición: respeto al derecho internacional, diplomacia y orden basado en reglas”.

Los matices en la posición europea

En sentido estricto, hay algunos matices en la postura de los grandes países europeos y de la UE.

La posición más dura es la de Reino Unido. Aunque el primer ministro, Keir Starmer, ha asegurado que su país no ha participado en los ataques, sí ha reconocido que sus aviones han sobrevolado la zona como precaución defensiva. Una de sus bases en Chipre ha sido alcanzada por un dron de fabricación iraní. Eso ha llevado a Londres a gestar un comunicado conjunto con Berlín y París en el que los tres advierten de que no descartan acciones ofensivas contra las lanzaderas de misiles y drones iraníes.

Starmer ha dicho que Reino Unido "no se unirá al cambio de régimen desde los cielos en Irán" pero sí está dispuesto a "operaciones defensivas coordinadas" para proteger vidas británicas frente a los misiles y drones iraníes. Londres sí ha aceptado el uso de las bases británicas por parte de Estados Unidos, con un "propósito específico y limitado de defensa", es decir, la eliminación de la capacidad de lanzamiento en origen de los misiles.

Francia tampoco ha participado de la operación estadounidense y asegura que no tuvo conocimiento previo del ataque. El ministro de exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha asegurado que esos ataques "unilaterales" deberían haberse debatido en Naciones Unidas. Al mismo tiempo, dice que Francia está lista para contribuir a la "defensa" de los socios regionales alcanzados por la represalia iraní, siempre de "manera proporcional". Enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre. París pide desescalar y buscar una "salida política", pero atribuye a Teherán la responsabilidad de la escalada por sus incumplimientos en la cuestión nuclear.

Alemania ha mostrado su "comprensión" por los objetivos de Estados Unidos e Israel de frenar la capacidad nuclear y balística de Irán. El canciller, Friedrich Merz, defiende que cualquier ataque por su parte sería defensivo y limitado a la "autoprotección de tropas alemanas" desplegadas en la región. Aclara que cuando, en el comunicado conjunto del E3 se habla de ataques, se refiere "habilitar" a otros a que los realicen, no necesariamente a realizarlos con las Fuerzas Armadas alemanas. Como Francia, pone todo el peso de la escalada en Irán, porque "ha violado repetidamente el derecho internacional".

Comunicados del E3 sobre Irán

El 28 de febrero de 2026, el E3 emitió un primer comunicado en el que aclararon que no participaron en el ataque de Estados Unidos e Israel pero que mantienen el contacto con ellos y con los socios de la región. Cargaban contra Irán por su presunto programa nuclear, el desarrollo de misiles, actividad desestabilizadora en la región a través de las milicias afines y por la represión interna. El régimen de los ayatolás reprimió de forma violenta las protestas de principio de año, en las que murieron al menos 3.000 personas, aunque algunas organizaciones elevan la cifra a más de 20.000.

En un segundo comunicado, del 1 de marzo, el E3 se declaró “consternado” por ataques iraníes “indiscriminados y desproporcionados” en la región, incluso contra países no implicados en los bombardeos iniciales. Pide a Irán que los detenga inmediatamente y abre la puerta a "pasos defensivos", que incluyen habilitar la acción defensiva “necesaria y proporcionada” de otros países.