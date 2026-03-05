Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega haber lanzado misiles contra Turquía

Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo y que comienza a dejar cicatrices visibles en un Teherán desierto y blindado por fuerzas de seguridad. Las fuerzas de Netanyahu siguen interceptando las oleadas de misiles intermitentes de la República Islámica de Irán, con mayor intensidad en el norte del país y la zona costera central, mientras lanza ataques contra el país e intensifica su campaña en el Líbano.

Mientras tanto, continúan las tensiones entre Washington y Madrid a cuenta de la guerra en Irán, después de que el Gobierno español desmintiera "tajantemente" que España haya acordado en las últimas horas cooperar con el ejército estadounidense, como aseguró la Casa Blanca.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

May Mariño Habla Robles La ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió en la negativa de España de permitir que EEUU use las bases de Morón y Rota para la ofensiva iraní y abrió la puerta a un apoyo español a un refuerzo a la seguridad europea si Chipre (que ya ha sido atacado) u otro país lo demanda. En declaraciones en la cadena Ser ha incidido en que España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz y en si así lo pide, el Gobierno "lo tendrá en cuenta y lo valorará". Ayer, el presidente Pedro Sánchez ya avanzó que "vamos a colaborar, como hemos hecho siempre, con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales que se requieran".

El Gobierno valora prestar apoyo militar a Chipre El Gobierno valorará enviar apoyo militar para proteger a Chipre si lo pide la Unión Europea por la guerra de Irán, según ha anunciado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa", ha precisado Robles en una entrevista en la Ser recogida por EFE en la que ha subrayado que España es un "aliado firmemente comprometido" con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

Ataque a un petrolero estadounidense La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas. La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.

Llamamientos al diálogo El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, condenó en una conversación con su homólogo iraní, Abás Araqchí, los ataques de Teherán a diferentes países de Oriente Medio de los últimos días, en respuesta a los de Estados Unidos e Israel, e insistió en que hay que restablecer el diálogo. Fuentes del departamento francés de Exteriores explicaron que en esa conversación, que tuvo lugar el miércoles, Barrot subrayó la posición francesa por la "estabilidad de Oriente Medio y el restablecimiento de un diálogo diplomático exigente que respete el derecho internacional en el que debe enmarcarse el uso de la fuerza".

Todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho y que los que permanecen en el país es porque así lo desean. En declaraciones a RAC1, Albares ha recordado que el grupo de 22 españoles que deseaba salir de Irán lo consiguió ayer por vía terrestre, y que cruzaron de manera segura la frontera con Azerbaiyán, donde les esperaba personal diplomático de la embajada de España.

Habla Rutte El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió que existe un apoyo "masivo" de los países aliados a la guerra lanzada en Irán por Estados Unidos e Irán, a pesar de las críticas expresadas por líderes europeos como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. "La OTAN no está involucrada, pero, obviamente, los aliados apoyan de una forma masiva lo que está haciendo el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump", dijo Rutte en una entrevista a última hora del miércoles en Newsmax, una cadena de televisión estadounidense conservadora y afín al trumpismo.

China insta a cumplir "obligaciones internacionales" China instó este jueves a las partes implicadas en el conflicto en Oriente Medio a cumplir sus "obligaciones internacionales y garantizar la protección de los civiles", al tiempo que pidió detener las operaciones militares y retomar el diálogo para evitar una mayor escalada. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que su país está "profundamente preocupado" por la situación actual en la región tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y las represalias de Teherán.

Sri Lanka confirma la presencia de un segundo buque iraní El Gobierno de Sri Lanka confirmó este jueves la presencia de un segundo buque iraní en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), apenas 24 horas después de que un ataque de Estados Unidos hundiera con un torpedo otra embarcación militar de Irán en aguas cercanas a la isla. "El Gobierno es consciente del asunto. Estamos haciendo las intervenciones necesarias para resolver este problema, limitar la amenaza a las vidas y garantizar la seguridad regional", declaró en el Parlamento el ministro y jefe de la bancada oficialista, Nalinda Jayatissa.

Habla el ministro israelí de Defensa El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, conversó esta noche con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a quien aseguró que la alianza bélica entre ambos países está "cambiando la historia". "La cooperación entre el presidente (de EEUU Donald) Trump y el primer ministro (israelí, Benjamín) Netanyahu contra Irán está cambiando la historia", dijo Katz según un comunicado.