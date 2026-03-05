EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed

El ataque de EEUU e Israel a Irán podría conceder una inesperada baza negociadora al Gobierno de Kiev, en un momento de bloqueo en las negociaciones para lograr un alto el fuego en la guerra de Ucrania, que dura ya más de cuatro años. Según ha asegurado el rotativo 'Financial Times', el Pentágono y al menos un país del golfo Pérsico mantienen conversaciones con representantes ucranianos para adquirir drones interceptadores de bajo coste que frenen los ataques llevados a cabo en sus territorios por los temibles artefactos sin piloto Shahed 136 de fabricación iraní que aterrorizan a diario las ciudades del país europeo.

Este extremo ha sido confirmado públicamente por el propio presidente Volodímir Zelenski en iun 'post' difundido en redes sociales. "La experiencia ucrania en contrarrestar drones Shahed es la más avanzada del mundo", ha corroborado. La cesión de dicha tecnología, ha continuado el mandatario ucraniano, estaría condicionada a que ello no mermara la capacidad del Estado ucraniano de defenderse, y a una eventual colaboración diplomática para poner fin a la guerra con Rusia de forma justa.

En este ámbito, tanto EEUU como los países del golfo Pérsico tienen gran influencia en la guerra de Ucrania. El Gobierno de Donald Trump se ha erigido como mediador entre las delegaciones ucraniana y rusa, aunque en multitud de ocasiones se ha acusado a Washington de ejercer excesiva presión sobre Kiev y de asumir las narrativas rusas de la guerra. Las monarquías petroleras del golfo Pérsico mantienen estrechas relaciones con el Kremlin, no han decretado sanciones y constituyen un destino turístico de relevancia para Rusia, ahora que viajar a Europa se ha hecho mucho más difícil.

La necesidad

La necesidad de la experiencia ucraniana en este arma defensiva ucraniana radica en que los países del Golfo han afrontado las oleadas de ataquyes con Shahed, que apenas cuestan 30.000 euros abriendo fuego con misiles Patriot, muy caros, cuyo precio se eleva a millones. Las conversaciones se han mantenido con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EUA), Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Kiev confía también en que, si se emplean drones interceptadores en Qatar y los EUA, se incremente la disponibilidad de baterías 'Patriot' que protejan el espacio aéreo ucraniano de las incursiones con misiles balísticos rusos.