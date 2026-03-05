En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania neutraliza 136 drones rusos
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 136 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio bajo control del Gobierno de Kiev, según cifras ofrecidas por la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves. Rusia lanzó en total 155 drones Shahed, Gerbera, Italmas y de otros modelos. Cerca de un centenar de los drones eran aparatos kamikaze no tripulados ruso-iraníes Shahed.
Zelenski ofrece al príncipe heredero de Kuwait la experiencia de Ucrania contra los drones iraníes
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el príncipe heredero de Kuwait, Sabá Jaled al Sabá, a quien le ha trasladado el ofrecimiento de compartir la experiencia de las fuerzas ucranianas para contrarrestar los ataques de los drones iraníes.
"Es esta herramienta de terror la que Irán entregó a Rusia para asesinar a ucranianos, y es nuestro pueblo quien sabe cómo contrarrestarla mejor", ha destacado Zelenski al informar de la llamada en sus redes sociales.
"Hemos hablado sobre cómo nuestra experiencia puede ayudar a proteger vidas en Kuwait. Hemos acordado mantener las consultas pertinentes", ha hecho saber el presidente ucraniano, quien en un mensaje posterior ha confirmado el interés de otros países del Golfo por hacer uso de estos conocimientos.
Kallas pide mantener foco en Ucrania: "No puede desaparecer de la agenda"
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha pedido no perder el foco en la invasión rusa de Ucrania pese a la escalada del conflicto en Oriente Próximo por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, alegando que no se puede dejar la guerra en territorio europeo "fuera de la mesa" porque "es una amenaza real y muy cercana".
"Mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev", ha avisado la jefa de la diplomacia europea sobre el riesgo de que la invasión rusa pase a un segundo plano.
Así lo ha advertido en una rueda de prensa desde Varsovia, la capital de Polonia, tras reunirse con el ministro de Exteriores de ese país, Radoslaw Sikorski, en la que ha vuelto a destacar la necesidad de salvar el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, dos medidas que necesitan la unanimidad de los Veintisiete para ver la luz.
Rusia se planteará el cese de suministros de gas a Europa antes de la prohibición europea
Rusia se planteará cesar los suministros de gas a Europa antes de que la Unión Europea (UE) renuncie definitivamente a los hidrocarburos rusos, anunció hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.
"Planean (en la UE) introducir en un mes restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y luego más restricciones un año después, en 2027, hasta llegar a una prohibición total", dijo Putin en unas declaraciones al presentador de la televisión estatal Pável Zarúbin.
Agregó que estro ocurre simultáneamente con la "apertura de otros mercados".
Rusia amenaza con represalias tras ataque a su buque de gas licuado en el Mediterráneo
Rusia afirmó este miércoles que se reserva el derecho a responder con medidas políticas y diplomáticas a un ataque con drones náuticos en el mar Mediterráneo contra un buque ruso que transportaba gas natural licuado (GNL) y del que Moscú responsabiliza a Kiev.
"Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que esas acciones representan", dijo la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.
El Ministerio de Transporte denunció previamente que "el 3 de marzo, en las cercanías de las aguas territoriales de Malta fue perpetrado un ataque contra el buque gasero ruso 'Artic Metagaz'".
Rusia acusa a Ucrania del hundimiento de buque de transporte de gas frente a las costas de Libia
Un buque ruso cargado de gas natural licuado se hundió en el Mediterráneo, entre Libia y Malta, en un incidente que Moscú atribuyó este miércoles a una operación militar o de piratería de Kiev. La autoridad libia de puertos y transporte marítimo dijo que el 'Arctic Metagaz' naufragó tras unas "explosiones repentinas" de origen desconocido. Según explicó el mismo organismo, el buque emitió una llamada de socorro la noche del martes. Las explosiones fueron seguidas de "un enorme incendio que causó el completo naufragio" de la nave. Los 30 tripulantes fueron rescatados sanos y salvos.
Desde Moscú, el Ministerio de Transportes de Rusia acusó rápidamente a Ucrania de haber atacado el buque con drones navales lanzados desde las costas libias. El ataque "fue lanzado desde las costas libias por medio de lanchas no tripuladas, pertenecientes a Ucrania", indicó el ministerio en un comunicado.
De momento, Ucrania no hizo declaraciones al respecto. El buque estaba cargado y había salido del puerto ruso de Murmansk, en la península de Kola. Según las autoridades libias, el buque estaba a unas 130 millas náuticas al norte del puerto marítimo libio de Sirte. Llevaba una carga estimada de 62.000 toneladas métricas de gas natural licuado e iba rumbo a Port Said, en Egipto.
Eslovaquia suspende sus envíos de electricidad de emergencia a Ucrania
El operador del sistema de transmisión eléctrica de Eslovaquia (SEPS) ha rescindido su contrato de suministro eléctrico de emergencia con Ucrania, anunció este miércoles el presidente de la entidad, Martin Magath.
La medida, aprobada hoy por el Gobierno del primer ministro eslovaco, el populista de izquierdas Robert Fico, formaliza una decisión que ya se venía aplicando desde hace varios días en represalia a Ucrania por no enviar petróleo ruso a Eslovaquia, informó la agencia de noticias eslovaca TASR en su página web.
"SEPS no ha estado prestando asistencia de emergencia desde el momento en que se anunció la decisión. Hoy, el Gobierno ha adoptado la resolución que completa legalmente todo el proceso", dijo Magath en una declaración.
Eslovaquia pone fin al acuerdo para suministrar energía de emergencia a Ucrania
Las autoridades de Eslovaquia han decidido este miércoles rescindir el acuerdo alcanzado con Ucrania y que contemplaba la prestación de asistencia en forma de suministro eléctrico de emergencia al país ante los continuados ataques del Ejército ruso contra sus infraestructuras.
El Gobierno, que ha dado luz verde a esta suspensión definitiva, ha señalado en un comunicado que ha dedo órdenes al Ministerio de Finanzas para "tomar las medidas pertinentes" en relación con el Sistema de Transmisión Eléctrica de Eslovaquia (SEPS), que mantenía un acuerdo con la compañía estatal ucraniana Ukrenergo".
Ucrania anuncia el ataque contra tres barcos rusos en el puerto de Novorosíisk
Un barco dragaminas y dos buques antisubmarinos en el puerto ruso de Novorosíisk, a orillas del mar Negro, fueron objeto de un ataque reivindicado por fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
Según dijeron esas fuentes a la agencia Ukrinform y al diario 'Ukrainska Pravda' los hechos se produjeron en la noche del 1 al 2 de marzo.
Putin abordará con Hungría el "chantaje de Kiev" en torno al oleoducto 'Druzhba'
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá este miércoles con el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, para abordar la situación en torno al oleducto 'Druzhba', bloqueado por Ucrania, según informó hoy el Kremlin.
"Putin recibirá en el Kremlin al ministro de Exteriores de Hungría, Szijjártó, quien se encuentra en Moscú en visita de trabajo", informó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
