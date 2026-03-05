Kallas defiende una "solidaridad muy clara" entre los países de la UE a pesar del silencio de Merz ante Trump

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó este jueves que existe una solidaridad "muy clara" entre los Veintisiete, "incluso si hay opiniones diferentes", tras las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a España y la falta de réplica pública del canciller alemán, Friedrich Merz, durante su encuentro en la Casa Blanca.

Antes de presidir una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE, Kallas recordó que la UE ha sido solidaria con sus socios "en distintos tipos de crisis" y sugirió que esa pauta se mantiene también ahora. En ese marco, asumió que pueden existir matices nacionales, pero situó el foco en la cohesión institucional del bloque.

Comercio, competencia exclusiva de la UE

La jefa de la diplomacia europea se refirió además a las amenazas de Trump de cortar la relación comercial con España. Subrayó que el comercio es una competencia europea y que Estados Unidos y la UE cuentan con un acuerdo comercial reciente "firmado en junio", por lo que dijo esperar que la Casa Blanca lo respete.

El episodio se originó el martes en una rueda de prensa en el Despacho Oval, donde Trump cargó contra España por no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para la operación contra Irán, y por no comprometerse a destinar el 5% del PIB al gasto en defensa. Merz, en esa comparecencia, se limitó a secundar al mandatario estadounidense: indicó que España era el único país que no había aceptado ese objetivo fijado por la OTAN y aseguró que estaba intentando "convencer" al Gobierno español.

Un día después, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó la "sorpresa" del Ejecutivo por la actitud del canciller alemán y sostuvo que dirigentes anteriores como Angela Merkel u Olaf Scholz no habrían actuado del mismo modo. El cruce de declaraciones añade un componente político europeo a un debate que, en origen, gira en torno a la seguridad y al reparto de compromisos dentro de la alianza transatlántica.

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, este jueves tras el Consejo de Asuntos Exteriores / NICOLAS TUCAT / AFP

Reunión urgente

Las palabras de Kallas llegan en plena agenda de crisis en Bruselas. La jefa de la diplomacia europoea convocó para este jueves, 5 de marzo, una nueva reunión extraordinaria —por videoconferencia— del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) para abordar la escalada del conflicto en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, según explicó en una rueda de prensa desde Varsovia.

El encuentro, que se celebra apenas cinco días después de la última cita, incluye la participación del secretario general y representantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassim Mohammed Al-Budaiwi, en un intento de seguir de cerca la evolución sobre el terreno y coordinar posiciones con los países de la región, incluidos Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Además, Kallas advirtió de que Teherán "está intentando exportar la guerra a tantos países como pueda" y aseguró que los ministros de Exteriores de la UE y sus socios del Golfo están abordando qué pueden hacer "juntos" para romper el ciclo de violencia, en una señal de que Bruselas busca coordinar una respuesta con los aliados regionales ante el repunte de la tensión.

Ya el domingo, tras otra reunión extraordinaria motivada por los ataques de EEUU e Israel, los ministros de Exteriores de la UE instaron a la "máxima contención" y reclamaron proteger a los civiles y respetar el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario. En ese mismo comunicado, denunciaron los ataques de Irán contra países vecinos, que calificaron de "inexcusables", y reiteraron su solidaridad con el pueblo iraní y su apoyo a sus aspiraciones de que se respeten "plenamente" los derechos humanos y las libertades fundamentales.