Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la crisis de ICE en Minneapolis

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha destituido este jueves a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, en el ojo del huracán informativo por las redadas de ICE (siglas de Immigration and Customs Enforcement, la agencia migratoria de EEUU) en Minneapolis. Noem ha sido muy cuestionada por la gestión de la política migratoria de Trump, con redadas antiinmigrantes en muchas ciudades del país. En sustitución, el republicano ha escogido al hasta ahora senador por Oklahoma Markwayne Mullin.

Trump ha hecho pública la decisión en un mensaje publicado en su red Truth Social. "Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026. La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida".

En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Noem defendió este martes su gestión y aseguró que bajo su mando el departamento ha logrado "resultados históricos".